La cantante colombiana actuará en la capital española entre el 19 de septiembre y el 11 de octubre

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Madrid se prepara para acoger uno de los proyectos musicales más ambiciosos que se han organizado nunca en Europa. La residencia de Shakira, que tendrá lugar entre el 19 septiembre y el 11 octubre de este año, no será solo una sucesión de 12 conciertos, sino la creación de una auténtica ciudad efímera diseñada para transformar cada actuación en una experiencia inmersiva de día completo. Así lo informa Noemí Fernández en el vídeo.

La artista colombiana ha querido ir mucho más allá del formato tradicional de una gira y convertir su estancia en la capital española en un gran espacio cultural donde música, gastronomía, literatura, arte y entretenimiento convivirán alrededor de un gigantesco escenario construido expresamente para la ocasión.

El proyecto, bautizado como Macondo Park, aspira a convertirse en uno de los mayores acontecimientos musicales del año y situará a Madrid como el centro de la gira europea de la cantante.

Mucho más que un concierto

La residencia se instalará en el recinto de Iberdrola Music, donde se levantará un estadio temporal con capacidad para alrededor de 50.000 espectadores por jornada. Sin embargo, el verdadero protagonista será el espacio que rodeará al escenario.

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El objetivo es que el público llegue varias horas antes del espectáculo y permanezca en el recinto una vez finalizado el concierto, disfrutando de una programación continua durante toda la jornada.

Las puertas abrirán diariamente desde las 12:00 horas hasta la medianoche, mientras que los conciertos comenzarán a las 20:30 horas. De esta forma, los asistentes podrán recorrer los distintos espacios antes y después de la actuación principal sin las habituales aglomeraciones de entrada y salida.

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Ocho pabellones para descubrir el universo latino

El corazón de Macondo Park estará formado por ocho grandes espacios temáticos, cada uno dedicado a una disciplina diferente.

La música será uno de los ejes principales, pero no el único. También habrá pabellones dedicados a la moda, el arte contemporáneo, la literatura, el cine, la gastronomía y la cultura infantil, además del gran escenario central.

Cada uno de estos espacios contará con una programación propia que irá cambiando durante las semanas que dure la residencia. Escritores presentarán sus libros, artistas realizarán encuentros con el público, chefs ofrecerán experiencias culinarias y distintos creadores mostrarán proyectos relacionados con la identidad cultural latinoamericana.

La idea es que el recinto funcione como un gran festival cultural y no solo como el lugar donde se celebra un concierto.

Macondo, inspiración literaria

Macondo, el mítico pueblo creado por Gabriel García Márquez en 'Cien años de soledad', sirve de inspiración para el proyecto de Shakira, que pretende rendir homenaje a la cultura latinoamericana.

La organización ha explicado que la residencia busca celebrar el sentimiento de pertenencia latino y acercar esa riqueza cultural al público europeo mediante actividades que van mucho más allá de la música.

La propuesta también incorpora el programa Es Latina, concebido para reunir durante varias semanas a artistas, cocineros, escritores, cineastas y creadores de diferentes disciplinas con el objetivo de convertir Madrid en un gran escaparate de la cultura latina.

Dos zonas VIP

Uno de los aspectos más exclusivos del proyecto serán sus experiencias premium. La residencia contará con dos grandes espacios VIP diseñados para públicos con intereses diferentes.

El primero será el Garden, pensado para quienes buscan disfrutar del concierto muy cerca del escenario. Además del acceso preferente al Front Stage, incluirá una zona privada con gastronomía y bebidas durante toda la jornada, servicios exclusivos, regalos oficiales de Shakira y atención personalizada.

La segunda propuesta será el Terrace, una plataforma elevada desde la que será posible contemplar el espectáculo con una vista panorámica privilegiada. También ofrecerá restauración de alto nivel, acceso preferente, zonas reservadas y servicios exclusivos para los asistentes.

Los precios de estas experiencias oscilarán aproximadamente entre los 550 y los 750 euros, dependiendo del paquete elegido.