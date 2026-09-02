Hablamos con Camilla Läckberg, la Ágatha Christie sueca, que ha presentado su nueva novela en Madrid: 'El llanto de los muertos'

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Camilla Läckberg, la escritora sueca que lleva dos décadas siendo la autora de novela negra más leída en Europa, está convencida de que, en según qué circunstancias, cualquier persona es capaz de matar. "En mi caso, si alguien amenazara a mis hijos, podría matarle", ha dicho en una rueda de prensa en Madrid en la que ha presentado 'El llanto de los muertos' (Planeta) y a la que ha acudido el reportero de Informativos Telecinco, Juan Tejón.

Ésta es la duodécima novela de su serie más popular, 'Los crímenes de Fjällbacka', que en 2027 cumplirá veinte años de su llegada a España. "Cuando me dicen que soy la mejor matando, para mí, es un cumplido porque llevo dedicándome a esto 23 años de mi vida", ha declarado la escritora. "Mi obsesión por el true crime viene desde que tenía cuatro años; a mis amigas les gustaban los caballos y a mí, los asesinos en serie", ha añadido.

'El llanto de los muertos', la nueva novela de Läckberg

Economista de profesión, un curso de escritura especializado en novela negra dio un giro a su vida; su primera novela, 'La princesa de hielo' (2003), ambientada en su localidad natal y protagonizada por Erica Falck y Patrik Hedström, una escritora de misterio y un policía que resuelven crímenes juntos, fue todo un éxito.

Hoy es una empresaria polifacética, además de una celebridad. Ha vendido más de 40 millones de ejemplares de sus libros en más de 60 países, pero también es guionista de series, ha escrito libros infantiles y de cocina, diseña joyas, tiene su propia marca de vino y e incluso su propio 'reality' en la televisión sueca, donde también ha participado en programas como 'Masterchef' o 'Mira quien baila'.

"No he tenido vacaciones, pero estoy contenta", ha concluido la escritora, que veranea en Altea (Alicante), donde tiene una casa y se ha pasado el verano terminando la siguiente novela de esta misma serie, escribiendo "entre 8 y 10 horas al día".