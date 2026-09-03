George Clooney recibe el León de Oro a la Trayectoria Profesional en el Festival de Venecia

El festival considera que este actor y director estadounidense combina la profesión de antaño con una visión moderna del cine

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El actor, director y productor estadounidense George Clooney ha recibido el León de Oro a la Trayectoria Profesional de la 83ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, que se celebra del 2 al 12 de septiembre de 2026.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Administración de la Bienal de Venecia a propuesta del director artístico del certamen, Alberto Barbera, que ha destacado la trayectoria de Clooney como "un artista completo y carismático" cuya carrera representa "una de las parábolas más luminosas del cine contemporáneo".

Barbera subrayó que, como actor, director y productor, Clooney ha sabido combinar "el glamour de las estrellas de antaño" con "una sensibilidad moderna", desarrollando una carrera marcada por la versatilidad. En este sentido, ha recordado su capacidad para transitar entre géneros con títulos bélicos como 'Tres Reyes' o 'Syriana'; thrillers como 'Michael Clayton'; o comedias como 'Ocean's Eleven'.

"No debemos tener miedo los unos de los otros"

En el discurso que dio al recoger el galardón, el actor comenzó con una broma, preguntándose si le habían dado un premio honorífico porque alguien había hablado con sus médicos a escondidas. Pero, pronto, pasó del humor al activismo, lanzando un mensaje lleno de indirectas al gobierno de su país, Estados Unidos:

“Estamos viviendo un momento en el que quienes ostentan el poder nos dicen que debemos tener miedo los unos de los otros, pero sabemos que no es así, ¿verdad? Los primeros a quienes los autoritarios intentan silenciar son los periodistas que hacen preguntas, los artistas que rechazan las respuestas fáciles, los directores de cine, los escritores, los actores y los músicos que insisten en que alguien a quien no conoces se merece tu empatía”, dijo delante del micrófono.

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"Así que sí, las películas no detienen las guerras. No reducen la inflación. No resuelven las elecciones, pero sí que hacen algo extraordinario: nos recuerdan que un desconocido nunca es un desconocido, y que podría ser, sencillamente, el héroe de la historia de otra persona. Si aún somos capaces de sentarnos juntos en la oscuridad y preocuparnos por personas a las que jamás hemos conocido, creo que nos las apañaremos", concluyó.