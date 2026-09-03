Celia Molina 03 SEP 2026 - 13:07h.

'La bola negra', 'El ser querido' y 'Los domingos', las películas preseleccionadas en la primera votación de la Academia de Cine

Las películas españolas que lucharán por llegar a los Premios Oscar 2027: 'El ser querido', 'La bola negra' y 'Los domingos'

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Este jueves 3 de septiembre, la Academia de Cine ha dado a conocer las tres películas preseleccionadas para representar a España en la próxima edición de los Premios Oscar, en 2027. 'La bola negra', el film dirigido por Los Javis, que narra la obra inacabada de Federico García Loca; 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen y 'Los domingos', la película ganadora en los últimos premios Goya, han sido las tres cintas elegidas para someterse a una segunda votación.

Desde 1986, la Academia se encarga de designar el título que representará a España en prestigiosa competición de Hollywood, en la categoría de Mejor Película Internacional; pero, ¿cómo es este proceso de selección y por qué una película estrenada en el 2025 puede luchar por la estatuilla dorada el próximo mes de marzo de 2027? En la página web de la Academia se explica cómo se desarrolla la votación.

Desde el 2001, y con el fin de dar mayor visibilidad a las producciones del año, la institución escoge mediante votación tres películas de entre todas las que cumplen con los requisitos exigidos. Estos, principalmente son: que sea un largometraje (de más de 40 minutos de duración), que el país de origen sea España y que, al menos, el 50% de los diálogos estén en un idioma distinto al inglés (se aceptan como válidos el castellano, catalán, gallego y el euskera).

Fue estrenada dentro del tiempo requerido por la Academia

Igualmente, los films deben de haber sido estrenados comercialmente en los cines dentro de un determinado periodo de tiempo. Y, tal y como apunta la agencia EFE, los miembros de la Academia del Cine han elegido entre los 33 largometrajes estrenados entre el 1 octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, por lo que 'Los domingos', que se estrenó el 24 de octubre del año pasado, también entraba en las quinielas.

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"Esta película sigue muy viva", ha dicho su directora

Este película, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y protagonizada por Blanca Soroa, narra la vocación religiosa de una joven de 17 años, Ainara, que toma la firma decisión entrar en un convento para convertirse en monja de clausura. Su decisión genera un intenso debate dentro de su familia, que navega desde la permisividad de su padre (también creyente), a la oposición frontal de su tía, interpretada por Patricia López Arnaiz, que ganó también el Goya a Mejor Actriz en 2025.

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Aunque 'Los Domingos' fue la película elegida como favorita en Los Goya, todavía no se sabe si representará a nuestro país en Hollywood, pues hay que esperar a la segunda ronda de votaciones. Seré el próximo 16 de septiembre cuando se hará público qué film toma el relevo a 'Sirat' y representará a España como nominada en la 99 edición de los Óscar, que se celebrará el 14 de marzo de 2027 en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

En pocas ocasiones, una película que ya ha ganado el Goya a Mejor Película ha seguido tan vigente un año después, algo que ha celebrado su equipo porque significa "que sigue muy viva" y es "muy querida". "Esta película ha sido de los viajes más especiales que se pueden vivir, por cómo trascendió lo cinematográfico y llegó al debate, por ejemplo", ha apuntado Ruiz de Azúa tras recibir la noticia en la sede madrileña de la Academia de Cine, con cuyos miembros se ha mostrado muy agradecida por el respaldo recibido.