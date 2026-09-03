La legendaria activista ha perdido la vida en su domicilio de Nueva York, rodeada de su entorno más cercano

Gloria Steinem, icono feminista, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

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Gloria Steinem ha muerto a los 92 años. La noticia, comunicada este jueves, 3 de septiembre, pone fin a la vida de una de las figuras más influyentes del feminismo y de la lucha por los derechos de las mujeres durante la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del XXI.

La activista, periodista y escritora falleció este pasado miércoles, 2 de septiembre, en su domicilio de Nueva York, rodeada de su entorno más cercano. Su fundación ha informado de que murió en paz, aunque no se ha comunicado la causa de la muerte.

Steinem fue uno de los grandes rostros de la llamada segunda ola del feminismo en Estados Unidos. Pero también fue periodista de investigación, autora, editora, conferenciante, organizadora y una incansable defensora de los derechos de las mujeres. Durante décadas utilizó el periodismo y el activismo para cuestionar las estructuras sociales y políticas que, a su juicio, mantenían a las mujeres en una situación de desigualdad.

Además, en 2021 ganó el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, reconocimiento que destacó su contribución a la transformación social y a la defensa de los derechos de las mujeres.

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Una infancia que marcó su manera de entender el mundo

Gloria Marie Steinem nació en 1934 en Ohio. Fue hija de Leo Steinem y Ruth Steinem y creció en una familia cuya situación económica y personal estuvo marcada por los constantes desplazamientos de su padre, que trabajaba como vendedor ambulante.

Sus padres se separaron cuando ella era todavía una niña y Gloria terminó asumiendo durante parte de su juventud responsabilidades relacionadas con el cuidado de su madre, que padecía una enfermedad mental. Aquellas experiencias influyeron en su forma de entender la independencia, el trabajo y la situación de las mujeres.

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Estudió en el Smith College de Massachusetts, donde se graduó en 1956, y después pasó dos años en India gracias a una beca Chester Bowles. Aquella etapa tuvo una importancia especial en su formación política: allí conoció de cerca movimientos sociales inspirados en las ideas de Mahatma Gandhi y desarrolló una sensibilidad hacia el activismo de base que después trasladaría a su trabajo en Estados Unidos.

El periodismo y activismo feminista

Steinem comenzó su carrera como periodista independiente en Nueva York durante los años sesenta, cuando las mujeres seguían teniendo dificultades para ocupar determinados espacios dentro de los medios de comunicación. Consiguió hacerse un nombre como reportera y articulista.

Uno de los trabajos que más contribuyó a convertirla en una figura conocida fue una investigación publicada en 1963 sobre los clubes Playboy. Steinem trabajó de incógnito como camarera en uno de ellos para conocer de primera mano las condiciones a las que estaban sometidas las conocidas como 'conejitas'. El reportaje permitió denunciar la realidad que había detrás de una imagen aparentemente glamourosa y se convirtió en uno de los trabajos periodísticos que marcaron sus primeros años de trayectoria.

A finales de aquella década comenzó a implicarse cada vez más en el movimiento feminista y, entre otros aspectos, sobre los derechos reproductivos y el aborto. Steinem también había vivido en primera persona un aborto ilegal cuando tenía 22 años.

Uno de sus mayores legados fue la creación de Ms. magazine, una publicación feminista que comenzó como suplemento y que terminó convirtiéndose en una revista de referencia para el movimiento de mujeres en Estados Unidos.

Steinem participó en su fundación y permaneció vinculada a ella durante décadas. La publicación abordaba cuestiones que hasta entonces apenas tenían espacio en las revistas dirigidas a mujeres: desigualdad laboral, violencia, sexualidad, derechos reproductivos, discriminación y participación política, entre muchas otras.

También escribió numerosos ensayos y libros, entre ellos 'Outrageous Acts and Everyday Rebellions', 'Revolution from Within' y sus memorias 'My Life on the Road'.

En 1993 fue incluida en el National Women's Hall of Fame y en 2013 recibió de manos del presidente Barack Obama la Medal of Freedom, la máxima condecoración civil de Estados Unidos.

En el año 2000, a los 66 años, se casó con David Bale, padre del actor Christian Bale. La unión duró hasta la muerte de Bale en 2003.