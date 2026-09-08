Víctor Manuel vuelve al Pozu Barreo, la mina donde trabajó su abuelo Vitor, para regrabar 'Asturias'

Esta nueva versión de Asturias sirve como adelante de su próximo disco, A solas conmigo, que saldrá a finales de 2026

Las raíces de Víctor Manuel en Asturias: de la partera que sugirió su nombre a la casa "muy humilde" en la que creció

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Este 8 de septiembre de 2026, Día del Pueblo Asturiano, Víctor Manuel ha publicado en todas las plataformas digitales una nueva versión de Asturias, una de las canciones más emblemáticas de su repertorio y auténtico himno alternativo de la región. La grabación tiene una particularidad que la separa de versiones anteriores, ya que se realizó en directo, la noche del 19 de junio pasado en el Pozu Barreo de Mieres, la mina hoy en desuso donde trabajó su abuelo Vitor, homenajeado por el propio cantante en otra canción de 1969 titulada precisamente El abuelo Vítor, y le acompañaron las voces del Coro Minero de Turón, agrupación coral tradicional del propio concejo mierense.

El single es además el primer adelanto de un nuevo disco que Víctor Manuel publicará en diciembre de este año en formato libro-CD, un formato que combina el material sonoro con textos, fotografías y documentación gráfica de la propia trayectoria del artista, bajo el título Solo a solas conmigo.

Un regreso a casa 35 años después

El concierto del 19 de junio en el Pozu Barreo fue la primera actuación en solitario de Víctor Manuel en Mieres en más de 35 años. Su última cita en el concejo natal había sido en 2005, en un recital compartido con Ana Belén en el campo de fútbol municipal. Antes, en 1990, había ofrecido un concierto multitudinario en Los Mártires de Valdecuna que reunió a 27.000 personas con motivo de su nombramiento como Hijo Predilecto de Mieres.

Su primera actuación individual en la villa data de 1978, en el Teatro Capitol, cuando presentó Soy un corazón tendido al sol. Entre aquella noche del Capitol y la del pasado junio han pasado 48 años y buena parte de una trayectoria musical que arrancó en el folk asturiano de los años sesenta y llegó hasta convertir al mierense en una de las voces fundamentales de la canción de autor española de las últimas seis décadas.

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La cita del 19 de junio coincidió con las fiestas de San Xuan de Mieres, que se celebran cada año entre el 11 y el 24 de junio y culminan con la hoguera de la noche de San Juan. El aforo del Pozu Barreo se configuró para 3.500 personas y se agotó en pocas horas tras la puesta a la venta de las entradas el 26 de enero. El promotor Enrique Granda, la concejala de Cultura y Festejos Nuria Ordóñez y el alcalde Manuel Ángel Álvarez presentaron el concierto en el propio Ayuntamiento de Mieres como uno de los acontecimientos culturales más destacados del verano asturiano.

En palabras del propio alcalde en la presentación oficial, Víctor Manuel es historia viva de Mieres y uno de los mejores embajadores del concejo. La elección del Pozu Barreo como escenario respondió a la carga simbólica del enclave, al ser precisamente donde su abuelo materno había trabajado picando carbón durante décadas.

La canción, el poema y la censura

Asturias no es una canción de composición íntegra de Víctor Manuel. Su letra es un poema del escritor onubense Pedro Garfias, exiliado en México tras la Guerra Civil española y fallecido en Monterrey en 1967 sin regresar nunca a su tierra. Víctor Manuel lo escuchó por primera vez en 1970, durante su primer viaje a México, en un almuerzo celebrado en el restaurante El Hórreo del Distrito Federal.

Como el propio cantante ha contado en varias entrevistas, el propietario le invitó a un encuentro con otros asturianos exiliados. Al final del almuerzo, Luis Roca Albornoz recitó el poema completo. Víctor Manuel se emocionó, recibió como recuerdo un billete de una peseta firmado por Roca y un folio con el texto, y decidió ponerle música a su regreso a España.

La canción tardó todavía seis años en poder editarse. La censura franquista consideró inaceptable el verso "millones de puños rotos" y la propia grabación en estudio no se autorizó hasta después de la muerte de Franco. La versión definitiva apareció por primera vez en el disco Víctor Manuel en Directo de 1976, grabado con medios muy modestos precisamente para saltar la barrera del control previo del texto escrito. Su popularización masiva llegó siete años más tarde con el disco El Cobarde de 1983, con arreglos grabados en Londres.

Desde entonces, la canción funciona como himno emocional de la región para varias generaciones sucesivas de asturianos y como cierre habitual de las llamadas fiestas de prao del interior rural asturiano.

De cara al disco de diciembre, ni la casa discográfica ni el propio artista han desvelado todavía el listado completo de temas. Sin embargo, la elección del Pozu Barreo como escenario del adelanto y del propio Coro Minero de Turón como acompañamiento vocal anticipa un disco con presencia importante de las raíces asturianas mineras del autor, exactamente el sustrato biográfico y musical del que arrancó en 1966 con sus primeras composiciones y al que ha vuelto una y otra vez a lo largo de las seis décadas siguientes de carrera activa.