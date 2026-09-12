El estado de salud del cantante Miguel Ríos obliga a cancelar su concierto en Alcalá de Henares

"Gracias por vuestra paciencia y el cariño que siempre me mostráis", ha compartido el artista

Miguel Ríos ha superado recientemente una infección por coronavirus

Compartir







Miguel Ríos ha suspendido su concierto programado para este sábado 12 de septiembre en Alcalá de Henares, en Madrid, por motivos de salud.

Un comunicado hecho público en su cuenta oficial de Instagram informa de que "por estricta recomendación médica, deberá mantener reposo durante los próximos días para asegurar su completa mejoría". El artista ha superado recientemente una infección por coronavirus y se encuentra en proceso de recuperación de una infección pulmonar posterior.

"Desde la organización y la oficina del artista lamentamos profundamente las molestias que este cambio pueda ocasionar y agradecemos sinceramente la comprensión y el cariño del público", continúa el comunicado.

"Gracias por vuestra paciencia"

En el comunicado en sus redes sociales, el artista ha querido lanzar un mensaje personal a sus seguidores: "Queridos mecenas, desgraciadamente tenemos que suspender el concierto del sábado. Los que me conocen saben que me cuido mucho, así que ha sido mala suerte el haberme cogido un covid que me ha dejado un poco KO. Pero estoy haciendo todo lo que me dicen los médicos y espero estar ya pronto “on the road again”", comparte.

"Gracias por vuestra paciencia y el cariño que siempre me mostráis. ¡Volveremos pronto!", concluye.