Celia Molina Madrid, 10 SEP 2026 - 16:01h.

El cantante británico dará dos conciertos en el estadio Riyadh Metropolitano los próximos 30 y 31 de julio de 2027

Harry Styles cancela su concierto de la gira 'Together, Together' en São Paulo debido a una enfermedad horas antes del inicio

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A finales del mes de enero, Harry Styles anunció, a través de sus redes sociales, que, después de tres años sin girar por el mundo, iba a dar un tour llamado 'Together, Together', en el que se encuentra plenamente inmerso. En principio, solo siete ciudades iban a tener el privilegio de verle cantar en directo: Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney.

Sin embargo, también de repente y por la misma vía, el cantante ha comunicado, para sorpresa de sus fans, que dará dos conciertos en Madrid, los próximos 30 y 31 de julio de 2027, como parte de la extensión programada de la gira. Styles actuará frente al público español en el estadio Metropolitano y contará con la colaboración en el escenario de la cantautora Feist.

¿Dónde y cuándo se compran las entradas?

Por el momento, Madrid será la única ciudad española que el británico visitará en la ampliación de su tour, que también incluye otras paradas como Phoenix (2 y 3 de abril), Dallas (9 y 10 de abril), Los Ángeles (23 y 24 de abril), Toronto (7 y 8 de mayo), Atlanta (21 y 22 de mayo), Chicago (28 y 29 de mayo), Berlín (2 y 3 de julio), París (16 y 17 de julio), Roma (7 y 8 de agosto), Dublín (18 y 20 de agosto) y Londres (25, 27 y 28 de agosto).

Todos los fans que quieran ver a Styles en Madrid, podrán comprar las entradas el próximo lunes, 14 de septiembre. Los clientes de American Express serán los primeros en poder acceder a ellas, a partir de las 9:00 horas de la mañana. La venta general se abre ese mismo día a las 16:00 horas, tanto en livenation.es, como Ticketmaster y El Corte Inglés.

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El británico ha dado esta grata noticia mientras sigue siendo duramente criticado en Nueva York, por la ilustración con la que ha adornado sus entradas. En el reverso de los tickets de sus conciertos, se ha añadido un dibujo del skyline de Manhattan, en el que se aprecian las siluetas del Chrysler y el Empire State, mientras por el cielo, muy cercano a este próximo edificio, sobrevuela un coche que, de lejos, bien puede confundirse con un avión.

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Justo este viernes, que se celebran 25 años desde el 11-S, el mayor ataque terrorista registrado en el corazón de los Estados Unidos, este diseño ha herido la sensibilidad de los estadounidenses. "¿Quién aprobó esto para esta semana en concreto?", "Es un tanto arriesgado, teniendo en cuenta que es la semana del 11-S" o "¿Durante la semana del 11-S?", han sido algunas de las críticas que se han vertido en X contra esta idea del cantante, que se encuentra dando una residencia de 30 conciertos en la Gran Manzana.