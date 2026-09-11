El grupo utiliza actualmente '@museband' en Instagram y '@Musetheband' en X, mientras que el agente de Meta emplea el nombre de usuario '@muse'

Ni Muse ni Meta han explicado si existió una solicitud de la compañía para que el grupo cediera los nombres de usuario

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La histórica banda británica de rock Muse se ha visto obligada a cambiar su nombre de usuario en redes sociales, pues el nuevo agente de inteligencia artificial (IA) de la tecnológica Meta, que también se llama Muse, ha acaparado su mismo identificador.

El grupo, formado en 1994 en Teignmouth, en Inglaterra, y liderado por Matt Bellamy, utiliza actualmente '@museband' en Instagram y '@Musetheband' en X, mientras que el agente de Meta emplea el nombre de usuario '@muse', idéntico al que venía utilizando la banda de rock.

La nueva IA de Meta, el agente personal de los usuarios

Meta presentó el pasado martes su nuevo agente personal de IA en Estados Unidos. A diferencia de un chatbot convencional, la herramienta está diseñada para ejecutar tareas por cuenta del usuario, como enviar correos electrónicos, hacer reservas, planificar viajes, gestionar calendarios o realizar compras.

La tecnológica de Mark Zuckerberg describió su nueva herramienta como un paso hacia el desarrollo de la llamada 'superinteligencia personal'. En Estados Unidos está disponible a través de una aplicación propia, la web y WhatsApp, según indicó en un comunicado.

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A pesar de que ni Muse ni Meta han explicado públicamente si existió una solicitud de la compañía para que el grupo cediera los nombres de usuario, este cambio en redes ha sido muy comentado, una noticia que también han recogido medios especializados británicos como 'NME', 'The Independent' y 'Vulture'.

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Esta decisión llega después de que Zuckerberg y otros ejecutivos de la compañía etiquetaran por error la cuenta de la banda, en lugar del perfil de la herramienta, en sus primeras publicaciones anunciando este nuevo agente.

Esta situación situación ha generado comentarios irónicos entre los seguidores de Muse, que hacen referencia a la trayectoria de la banda y a sus frecuentes referencias a la tecnología, la IA y futuros distópicos en canciones y álbumes.

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No obstante, medios estadounidenses como 'San Francisco Chronicle' han señalado que Muse ya utilizaba '@museband' en Instagram meses antes de que Meta presentara públicamente su agente de IA el pasado 8 de septiembre, una cuenta que reúne alrededor de 2,8 millones de seguidores, según datos de septiembre de HypeAuditor.