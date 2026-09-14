Ruth Méndez Agencia EFE 14 SEP 2026 - 16:39h.

La mítica película de 1989 sube a las tabla con una adaptación teatral dirigida por Juan Luis Iborra,

El teatro como asignatura terapéutica para los pequeños: "Hace que te sueltes y te pongas a imaginar"

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Para una generación ese 'oh capitán mi capitán', fue sinónimo de rebeldía. "La película sigue vigente porque habla de gente buscando lo que quieren ser, habla de entender nuestro tiempo aquí es limitado y por eso merece la pena levantarse y luchar por lo que crees", cuenta Tom Schulman, guionista de 'El club de los poetas muertos'. Schulman ganó un Oscar por este guion de un profesor que abría mentes, en aulas condenadas a la disciplina y el camino marcado.

Juanjo Artero será el profesor con el que muchos sueñan. "Nunca he disfrutado más estudiando un texto porque es tan bonito lo que dice y está tan claro", explica. Ahora, la película de 1989 sube a las tablas. "A mí que se emocione la gente me gusta más que que se rían", confiesa Juan Luis Iborra, director de la obra de teatro. Mirar la vida desde otro lado, alejarse de lo convencional, disfrutar el 'carpe diem' y cuestionar lo establecido.

La obra sigue la llegada del profesor Keating en la rígida Academia Welton, en la que su llegada marca un antes y un después al utilizar métodos educativos poco convencionales y su amor por la poesía con los que consigue inspirar a sus alumnos de las escuela.

Juan Luis Iborra dirige este proyecto, en el que se busca mostrar "la humanidad de los personajes", con un elenco formado por los actores Manu Rodríguez, Tomy Álvarez, Jacobo Camarera o Gabriel Flores, entre otros. La obra, producida por Pentación Espectáculos y A&A, tuvo su primera función el 11 de septiembre, pero su estreno oficial será este martes 15 de septiembre.