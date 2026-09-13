Redacción Madrid Europa Press 13 SEP 2026 - 18:36h.

La colombiana cantará del 18 de septiembre al 11 de octubre en el marco de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'

Aparte de los shows de Shakira, 'Macondo Park' ofrecerá cada día música de otros artistas, pasarelas de moda y literatura latina

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MadridCuenta atrás para la histórica residencia europea de una Shakira que llega a Madrid para ofrecer a sus seguidores un total de 12 conciertos y un festival cultural porque, como bien ha dicho ella misma, "España es latina".

Su efímera 'ciudad' montada en el barrio de Villaverde de la capital española reunirá a más de 600.000 personas en el estadio montado con su nombre. La propia artista reveló por qué había escogido la ciudad para esta experiencia.

Del 18 de septiembre al 11 de octubre, la colombiana cantará sus míticas y últimas canciones en el marco de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' para hacer disfrutar a sus fans, que se desplazarán desde distintos puntos del país.

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Además de sus espectáculos musicales, cada día se presenta como un "carnaval" en el recinto 'Macondo Park': 12 horas de cita (desde el mediodía hasta la media noche) y 50.000 personas cada jornada.

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La última vez que la artista recaló en España fue el 6 de julio de 2018 en el Palau Sant Jordi de Barcelona durante su gira 'El Dorado World Tour', aunque ¡posteriormente participó puntualmente en eventos como los Latin Grammy en Sevilla en noviembre de 2023.

Otros artistas, literatura latina y pasarelas de moda

Shakira no será la única que actúe en sus shows, ya que también ha invitado a su evento a otras artistas: Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Yerai Cortés, Juicy Bae, Guxo, Dinamarca, Ángeles Toledano, Stereo Madness, LaBlackie y Jimena Amarillo o DJ como Klandestina, Virtual Diva o Carl0ta.

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Además de los conciertos, el recinto madrileño se va a convertir en 'Es Latina', un festival cultural que se va a desarrollar durante los 12 días que dure esta 'ciudad' con la firma de la colombiana.

"Quiero celebrar todo ese talento que nos une: los grandes nombres, pero también una nueva generación de artistas jóvenes que está escribiendo lo que viene en la música, la moda, la literatura, la gastronomía y el arte", explicó Shakira.

"Eso es ES LATINA: encontrarnos, descubrirnos y celebrar juntos todo lo que somos", concluyó hace unos días en una publicación en redes sociales con el cartel completo del evento.

Por tanto, asistirán escritoras como Rosa Montero, Cristina Morató, Elísabet Benavent, Julia Navarro, Lydia Cacho, Lana Corujo, Laura Ferrero, Joana Marcús, Mercedes Ron, Elizabeth Clapés, Laura Chivite, Aixa de la Cruz, Violeta Reed, María Roig, Inés Garber, Alba Cardalda, Miriam Tirado, Blanca García-Orea, Mar García Puig, Karina Sainz Borgo, Marta Jiménez Serrano, Andrea Villalonga, María Oruña y María Esclapez.

Todas ellas estarán presentes en 'La Biblioteca', espacio que organizará el sello editorial Penguin Random House (por su vínculo con Gabriel García Márquez, cuyo Macondo da nombre al recinto).

Así, participarán en charlas que girarán en torno a temas que Shakira aborda en sus temas: la identidad, las raíces, la familia, el deseo, los cuidados, la reinvención y las relaciones afectivas.

Por otro lado, habrá espacio para la moda en 'El Taller', que reunirá al talento emergente de la moda española (Laagam o AAA Studio) con las firmas de alta costura del país (Agatha Ruiz de la Prada o Lola Casademunt), a través de exhibiciones y pasarelas.

'El Mercado', 'El Museo' y 'Macondito' para los niños

Además, 'El Mercado' acercará a los asistentes la gastronomía latinoamericana, con una curaduría del chef Rafa Zafra, y 'El Museo de Shakira' permitirá recorrer la trayectoria de la cantante con materiales inéditos.

También habrá un espacio para los niños llamado 'Macondito' y en el centro del recinto instalado estará 'Macondo Plaza' que será el escenario donde cada noche, tras el concierto del día, la celebración continuará con un carnaval.