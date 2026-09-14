Ruth Méndez 14 SEP 2026 - 16:18h.

Con esta extraescolar, muchos niños encuentran un lugar seguro en el que incentivar su imaginación, comunicación y creatividad

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Además de cuidar su alimentación, es importante darle a los niños herramientas para su autoestima que ayuden a cuidar su salud mental. El teatro y las clases de interpretación pueden cambiarla la vida a los más pequeños.

Un deporte igual de completo que, por ejemplo, la natación. "A través del teatro pueden trabajar con el cuerpo, con la voz, con la comunicación, con la imaginación, con la creatividad", explica Aldara Molero, profesora de teatro en Cuarta Pared.

Para elegir esta extraescolar no hace falta tener vocación de estrella. Sobre las tablas, los tímidos dejan de serlo, todo y todos se transforman. "Al principio siento muchos nervios y luego salgo aliviada por lo que he hecho", cuenta una de las alumnas de esta actividad.

"Es precioso ver a los niños crear, comunicar y pactar"

"Me ayuda muchísimo, me tranquiliza muchísimo", añade otra. "Nos sirve para tener más amigos y hablar más alto en público también", cuenta otra. "El teatro como que te suelta e imaginas", señala otra niña.

No hay protagonistas ni antagonistas porque se crea en grupo. "Es precioso ver a los niños crear, comunicar y pactar", indica Aldara Molero. "Les damos como explosivos para que ellos empiecen a imaginar", añade Julia Gavilán, profesora de teatro en Cuarta Pared. Un simple pañuelo basta para imaginar toda una historia, a veces incluso en familia

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"Cuando creamos ese espacio libre y seguro ellos sacan muchas cosas que vienen de fuera que a lo mejor no saben contarlas, pero sin embargo en el teatro sí". Y es que la vida es puro teatro, mejor aprenderlo cuánto antes.