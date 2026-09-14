La pasión que pocos conocen de Brad Pitt y que le ha llevado a producir una película sobre un arquitecto

Ya en 2009 el actor comentaba que "mientras la interpretación es mi carrera, la arquitectura es mi pasión".

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En 2008, en una entrevista al diario británico The Telegraph, Brad Pitt formuló una frase que definió la que quizás es la faceta menos comentada de su vida profesional: "mientras la interpretación es mi carrera, la arquitectura es mi pasión". Diecisiete años después, esa afirmación se ha hecho evidente con solo ver los títulos de crédito con que se abre uno de los documentales de arquitectura más esperados de la temporada: "Brad Pitt presents".

La película se titula From Inside Out – The Architecture of Peter Zumthor, la firma el director alemán Wim Wenders, lleva catorce años en producción y se estrenó fuera de competición en el Festival de Cine de Venecia el pasado agosto. Coloca en el centro del interés al arquitecto suizo que Pitt admira desde hace años con una devoción que va mucho más allá del anecdotario cinéfilo.

La faceta arquitectónica del actor es públicamente conocida pero raramente asociada con Peter Zumthor. Pitt estudió periodismo en la Universidad de Missouri y nunca cursó formación alguna en arquitectura, pero su interés por la disciplina lo ha convertido en admirador y a veces colaborador de algunos de los grandes nombres contemporáneos. Frank Gehry, Tadao Ando, Rem Koolhaas y el escocés Charles Rennie Mackintosh figuran entre sus referencias declaradas.

En 2007, tras el paso devastador del huracán Katrina por Nueva Orleans, fundó la Make It Right Foundation con una aportación inicial de cinco millones de dólares de su propio patrimonio y encargó a Gehry, David Adjaye, Shigeru Ban, Thom Mayne y otros arquitectos internacionales el diseño de viviendas sostenibles para las familias desplazadas del Lower Ninth Ward. La iniciativa, ambiciosa en su planteamiento, terminó judicializada años después por defectos de construcción y humedad estructural, pero marcó un precedente en el uso del prestigio mediático de una estrella de Hollywood al servicio de la arquitectura social.

El nexo con Zumthor

El punto que une a Pitt con Peter Zumthor tiene fecha y lugar concretos. En 2019, durante una audiencia decisiva del condado de Los Ángeles para aprobar un diseño del arquitecto suizo para las David Geffen Galleries del Los Angeles County Museum of Art, Brad Pitt intervino personalmente en defensa del proyecto. Su discurso, en el que describió a Zumthor como "maestro de la luz y la sombra", contribuyó a desbloquear un proyecto arquitectónico que hasta ese momento contaba con la oposición vecinal, dudas presupuestarias y críticas del propio sector patrimonial. El edificio, completado en 2025, es hoy uno de los más comentados de la escena museística internacional.

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Peter Zumthor es un arquitecto suizo ganador del Premio Pritzker en 2009, la máxima distinción de la disciplina. Su obra, relativamente reducida en número pero enormemente influyente por su calidad, se caracteriza por la atención minuciosa a los materiales, la luz natural, el paisaje circundante y la experiencia física del visitante. Las Termas de Vals en los Alpes suizos, construidas en 1996 sobre un manantial de aguas termales con bloques masivos de gneis local, son probablemente su obra más conocida y reproducid. Le siguen el Museo Kolumba en Colonia, que integra los restos arqueológicos de una iglesia gótica destruida en la Segunda Guerra Mundial; el Monumento Steilneset en Noruega, dedicado a las víctimas de los procesos por brujería del siglo XVII; y la Capilla Bruder Klaus en Alemania, construida con troncos quemados por el interior para dejar la huella carbonizada como acabado natural.

Un documental que lleva 14 años en camino

Wim Wenders empezó a filmar la obra de Zumthor hace catorce años, con la intención de capturar no solo los edificios sino también a las personas que los habitan y los visitan. El resultado se ha rodado íntegramente en formato 3D, como el anterior documental del director sobre el pintor alemán Anselm Kiefer estrenado en 2023, para permitir al espectador experimentar la profundidad, la escala y las transiciones espaciales que la fotografía convencional no logra transmitir.

Como afirmó el propio Wenders en la presentación del proyecto, todos vivimos y trabajamos en casas pero la mayoría sabemos poco o nada sobre arquitectura, y la película pretende cambiar esa situación no por vía didáctica sino mediante inmersión sensorial y una experiencia casi física.

El documental recorre las obras más significativas de Zumthor, incluidas las primeras casas familiares que diseñó en los Alpes al inicio de su carrera y el propio LACMA como punto de llegada. Muestra también un proyecto no realizado del arquitecto que resultó particularmente doloroso para él: el Museo Topografía del Terror en Berlín, cuya construcción se llegó a iniciar y fue posteriormente demolida antes de completarse tras un cambio de criterio político.

La participación de Brad Pitt en el proyecto es estrictamente personal. El crédito de apertura refleja, según los propios productores, su apoyo al proyecto y su admiración por Zumthor y Wenders, pero no aporta ni un solo dólar de financiación. La productora del actor, Plan B, no ha intervenido en la película. Las productoras reales son Road Movies, casa alemana del propio Wenders, y DCM, con HanWay Films encargándose de las ventas internacionales. Pitt figura en los créditos porque su admiración por el trabajo de ambos autores es real, sostenida y probablemente sea el mejor testimonio de que su pasión declarada por la arquitectura nunca fue postureo mediático.