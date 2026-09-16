No es habitual, pero ha sucedido: Robert de Niro se ha emocionado en una entrevista reciente en un podcast hablando de temas importantes

El imperio silencioso de Robert De Niro: 46 hoteles y 1.000 millones sin usar su nombre como marca

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El actor estadounidense Robert De Niro, dos veces ganador del Óscar y una de las figuras más reservadas de Hollywood, rompió a llorar durante una entrevista en el podcast "Good Hang with Amy Poehler". La cómica y actriz Amy Poehler le había invitado al programa para promocionar el documental "Tribeca 25" que se acaba de estrenar por el 25 aniversario del Festival de Tribeca, y aprovechó los últimos minutos de la conversación para agradecerle su activismo político durante la última década contra la administración de Donald Trump.

La reacción del actor fue de lo más emocional, lo que resulta destacable para alguien cuya proverbial parquedad ante el micrófono lleva décadas siendo objeto de comentario. De este modo, sorprendió tanto a la entrevistadora como a la audiencia soltando alguna lágrima. "No puedo creer que te haya hecho llorar. Me siento increíble ahora mismo", bromeó Poehler mientras le pasaba una caja de pañuelos a De Niro.

Seis décadas de introversión ante los medios

La escena rompe una imagen construida durante sesenta años de carrera cinematográfica. El hombre que interpretó a Vito Corleone joven en "El Padrino Parte II", al Jake LaMotta salvaje de "Toro salvaje", al taxista solitario de "Taxi Driver", al mafioso cansado de "El irlandés" y al Vinnie del reciente "The Alto Knights" ha comparecido durante décadas ante las cámaras siempre mostrando un gesto contenido, casi indescifrable.

Discípulo del método Stanislavski aprendido con Stella Adler y Lee Strasberg, De Niro se hizo famoso por su reticencia a hablar de sí mismo, sus entrevistas casi monosilábicas y su desconfianza declarada hacia la prensa. La leyenda de su preparación para interpretar a Jimmy Conway en "Uno de los nuestros" incluye jornadas enteras en las que apenas cruzaba palabra con nadie fuera del set.

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Nacido en Nueva York el 17 de agosto de 1943, hijo del pintor Robert De Niro Sr. y la artista Virginia Admiral, con bisabuelos italianos emigrados desde el Molise y desde Ferrazzano, el actor mantiene con su ciudad y con el país de sus antepasados un vínculo que ha marcado la totalidad de su vida pública. En 2004 obtuvo la ciudadanía italiana. En 2002, apenas ocho meses después de los atentados del 11 de septiembre, cofundó junto a la productora Jane Rosenthal el Festival de Tribeca con el propósito de contribuir a revitalizar el bajo Manhattan devastado por el ataque. La iniciativa fue determinante para la recuperación económica y simbólica del barrio, y hoy es uno de los festivales de referencia del cine independiente estadounidense.

Diez años de activismo político

La deriva pública del actor hacia el activismo político directo empezó en octubre de 2016, cuando publicó un vídeo viral en el que llamaba a Donald Trump "bozo" (payaso) y añadía que le gustaría "darle un puñetazo en la cara". La declaración marcó el inicio de una implicación que ha ido creciendo de forma sostenida.

En junio de 2018, en la ceremonia de los premios Tony, De Niro subió al escenario del Radio City Music Hall y pronunció ante la audiencia televisiva estadounidense un célebre "Fuck Trump" con el puño en alto que los censores tuvieron que silenciar en la retransmisión y que arrancó una ovación cerrada del público del teatro. Desde entonces ha usado casi todos los escenarios institucionales a su disposición, ya fueran los Óscar, Globos de Oro, Cannes, ceremonias de honor o presentaciones de películas, para condenar públicamente al presidente estadounidense.

En marzo pasado apareció en la rueda de prensa del movimiento "No Kings" celebrada en Nueva York, junto a otras figuras del mundo del espectáculo estadounidense, en la que denunció lo que describió como deriva autoritaria de la administración federal. La evolución de sus calificativos durante esta década resulta significativa. Del "bozo" bromista de 2016 ha pasado a utilizar términos como "enemigo" y "destructor" para referirse al presidente de Estados Unidos. Por eso, las lágrimas durante el podcast de Amy Poehler encajan en un patrón identificable de los últimos meses: el actor se ha emocionado ya en varias intervenciones recientes al abordar el tema.

Coraje y lucha

Cuando De Niro consiguió retomar la palabra en el podcast, el mensaje que quiso transmitir estuvo cargado de la misma vehemencia política que lleva utilizando en escenarios de premios y mítines desde 2016. Pidió a los espectadores que no dejen que la desesperanza les vuelva complacientes. "Hay que tener coraje", dijo entre lágrimas. "El coraje es contagioso. Hay que luchar, porque si no luchas, no vas a conseguir nada. Hay que luchar. Hay que unirse a la gente."

Para muchos, ese momento de llanto de De Niro tiene una carga emocional específica que ninguna interpretación en su filmografía había alcanzado. El hombre reservado, el actor del silencio, el intérprete cuya frase más famosa (el "You talkin' to me?") fue improvisada frente a un espejo, ha decidido a los 83 años quitarse la máscara en directo. Los pañuelos amarillos que Amy Poehler le ofreció ya circulan por las redes sociales como imagen de este ya icónico momento.