El actor llevaba 20 años sin dar una entrevista en profundidad, casi el mismo tiempo que sin salirse del cine de acción

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"Me gusta estar al borde de un precipicio, física y metafóricamente. Veo la vida como una aventura y siempre lo he hecho." Esta frase, pronunciada por Tom Cruise en una entrevista con la edición americana de GQ, es solo la punta del iceberg de la primera entrevista larga que el actor concede a un medio estadounidense en veinte años. Cruise, que cumplió 64 años el pasado 3 de julio y que no se abría de esta manera desde 2006 (aunque algunas líneas rojas siguen vigentes), ha vuelto a sentarse ante un reportero con motivo del estreno mundial de Digger, la comedia negra que Alejandro González Iñárritu ha rodado con él y que supone su primer papel dramático fuera del cine de acción en muchos años.

El motivo de un silencio roto

Cruise interpreta a Digger Rockwell, un magnate petrolero acaudalado que intenta reparar un desastre medioambiental con nada más que una pala. El reparto reúne a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Emma D'Arcy. El proyecto empezó a gestarse en 2019, cuando Iñárritu y Cruise hablaron en el rodaje de Top Gun: Maverick, y se formalizó en febrero de 2024.

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Cruise se confesó como un gran admirador del cineasta mexicano desde que vio Amores Perros en el año 2000. El pasado noviembre, fue el propio Iñárritu quien le entregó un Óscar honorífico por su trayectoria. Esa estatuilla es la primera que Cruise recibe en su vida, ya que sus cuatro nominaciones anteriores, por Nacido el 4 de julio, Jerry Maguire, Magnolia y Top Gun: Maverick, no se tradujeron en premios.

Envejecer sin bajar el ritmo

La reflexión sobre el paso del tiempo es uno de los ejes centrales de la entrevista. Al ser preguntado sobre si teme a la muerte, Cruise devuelve la pregunta con la parquedad que le caracteriza: "¿Si temo a la muerte?" Explicando que sus maniobras de riesgo, como escalar el Burj Khalifa, colgarse de aviones, saltar en moto por un precipicio noruego… no buscan solo generar impacto visual, sino provocar en el espectador una respuesta emocional que solo la incertidumbre real produce. Además, no teme afirmar que eso es lo que busca: "Es solo lo que soy."

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Cruise habla también del aprendizaje temprano que marcó su carácter. "Tuve que aprender pronto. Estaba viviendo en muchas escuelas diferentes, y aquello me enseñó sobre el comportamiento humano, sobre la vida, pero es un viaje. Así que las películas... esto va sobre la humanidad." Hijo de un ingeniero eléctrico y una maestra de educación especial, Thomas Cruise Mapother IV nació en Siracusa (Nueva York) en 1962 y pasó su infancia trasladándose entre distintos estados por los cambios de trabajo de su padre, con quien mantuvo una relación complicada hasta que su madre pidió el divorcio cuando el actor tenía 12 años.

Intensidad reconocida

Quizás por esas idas y venidas, Cruise se ha convertido en una persona que muchos describen como intenso: "Soy intenso. Tengo muy buen sentido del humor sobre ello." Al tiempo confirmaba, como ejemplo de ello, una anécdota que su compañero en Top Gun: Maverick, Glen Powell, contó en su momento: le hizo sentarse solo en una sala de cine durante seis horas para ver un vídeo instructivo grabado por él mismo con lecciones acumuladas sobre lentes, encuadres y capas de narración visual. Al menos, el actor no se esconde y no busca complacer o edulcorar su forma de ser: "Voy con la verdad por delante. Es como: los rumores son ciertos, ¿quieres esto?"

Sobre la industria en la que ha trabajado durante cuatro décadas, Cruise se muestra combativo con quienes anuncian su declive. "Hollywood ha pasado siempre por altibajos. Si estudias Hollywood, han estado en quiebra, en bancarrota y arruinados. Estoy muy emocionado por el momento en el que están las películas." Además, no guarda ningún tipo de rencor a los sistemas de streaming, culpables en parte de ese declive, "Es genial, crea empleos y todo", pero mantiene su preferencia por las salas de cine: "Lo que me gusta del cine es que todos nos reunimos en una sala y compartimos una experiencia".

Con una filmografía que ha recaudado más de 13.300 millones de dólares a lo largo de su filmografía y con el récord Guinness de haber participado en once películas consecutivas que superan los 100 millones de recaudación entre 2012 y 2025, Cruise está todavía lejos de anunciar su retirada. Tanto es así que el director de Digger, Iñárritu, ha declarado que tras haber trabajado con él, está convencido de que al actor le queda por delante una etapa completamente distinta de la que le ha hecho famoso durante cuatro décadas.