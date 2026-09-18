A pocas horas de que de comienzo el primer concierto de Shakira en Madrid, la expectación en los alrededores de Macondo Park continúa creciendo

Qué se puede llevar y qué no a los conciertos de Shakira en Macondo Park, Madrid: de mochilas a comida o baterías externas

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Todo el mundo está deseando que arranque el primer concierto de Shakira en Madrid, la expectación en los alrededores de Macondo Park es inigualable y miles de fans se agolpan para escuchar a su gran estrella. La artista colombiana se subirá por primera vez al escenario en el que va a celebrar su residencia de 12 conciertos en la capital española.

Macondo Park es mucho más que el escenario en el que Shakira continuará con su gira más ambiciosa hasta el momento: 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Este recinto de más de 220.000 metros cuadrados es una ciudad construida desde cero en la que, además del concierto de la estrella internacional, hay preparadas diferentes actividades, pabellones y puestos de comida para hacer de esta parada por Madrid un recuerdo inolvidable para todos sus fans.

Los fans más fieles ya llevan varias horas esperando en las puertas de esta ciudad del espectáculo para aquellos fans que quieran acceder y estar lo más cerca del escenario. "Principalmente es ponernos en primera fila para poder verla bien porque es un espectáculo", comenta una fan en la fila de entrada al recinto. Durante los próximos días, alrededor de 600.000 fans 'peregrinarán' hasta Macondo Park para disfrutar del concierto de Shakira y los artistas, consagrados y emergentes, que la acompañarán en el escenario.

Este recinto construido a medida es prácticamente una pequeña ciudad a las afueras de la capital madrileña que tiene como objetivo lograr que todos los fans vivan una experiencia inolvidable. Por otra parte, el nombre del recinto viene inspirado directamente por el nombre del pueblo ficticio del clásico de literatura: Cien años de soledad, escrito hace casi 60 años por el compatriota de Shakira, Gabriel García Márquez.