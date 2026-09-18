Celia Molina Madrid, 18 SEP 2026 - 11:49h.

La residencia de Shakira en Madrid arranca este viernes 18 de septiembre y Live Nation ha publicado las normas de asistencia

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La residencia de Shakira en Madrid arranca este mismo viernes con el primero de los doce conciertos que la artista colombiana ofrecerá en el espacio Macondo Park, en el distrito de Villaverde, donde se espera una afluencia de hasta 57.000 asistentes diarios, según las previsiones del Ayuntamiento.

Las actuaciones tendrán lugar en el Estadio Shakira, creado especialmente para la ocasión, ubicado al sur del barrio de Villaverde Alto-Casco Histórico de Villaverde, junto al límite municipal de Getafe. De cara a esta fin de semana, la apertura de puertas será a las 15.30 horas, a las 16 horas la de pabellones y a las 18.30 horas la del auditorio, según la organización, Live Nation.

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Tal y como fue el deseo de la artista, Macondo Park, el recinto bautizado con el nombre del mágico pueblo de 'Cien años de soledad', será mucho más que un lugar en el que escuchar la música de Shakira, pues contará con una biblioteca, un mercado, un taller de moda y diseño, un museo, una zona infantil y una plaza donde, en honor a Barranquilla, se celebrará el carnaval.

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De cara a la masiva llegada de fans que comenzarán a llegar este fin de semana para disfrutar del tour 'Las Mujeres Ya No Lloran', la promotora ha publicado una lista con los objetos con los que sí se puede entrar al recinto y los que no:

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Se permite acceder al recinto con:

Botella de agua de plástico blando de máximo 500 ml. sin tapón y bocadillo/pieza de fruta para consumo propio envasado en papel film.

para consumo propio envasado en papel film. Bolso o mochila de tamaño máximo 40x20x20cm o capacidad máxima 20L., que será revisado en el acceso.

Teléfonos móviles y cargador móvil o batería externa pequeña (dimensiones aprox. 15x7x2cm y peso inferior a 250g)

Abanico y crema protectora solar o maquillaje de máximo 500ml . (NO formato espray o aerosol)

. (NO formato espray o aerosol) Cámara de fotos pequeña y compacta, sin objetivo y sin lente desmontable/intercambiable para uso personal, no profesional (desechables, Polaroid, o con lentes de menos de 6 pulgadas de largo).

Medicamentos (líquidos o semisólidos) presentando documentación o justificante médico que acredite la necesidad.

Paraguas plegable compacto sin punta.

No se permite acceder al recinto con: