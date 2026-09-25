Celia Molina La Rioja, 25 SEP 2026 - 16:30h.

El grupo ha despedido a su exbatería, Iván Fernández, que fue sustituido por otro músico por el deterioro de su enfermedad

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El grupo Vuelo 505, así como la prensa local de La Rioja, han comunicado la muerte de su exbatería, Iván Fernández, tras una dura lucha contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Iván fue sustituido por otro músico (con su consentimiento) cuando los síntomas de esta enfermedad neurodegenerativa le impidieron continuar con sus actividades habituales Sin embargo, siempre se mantuvo muy activo en otros ámbitos, como fundador de la asociación VencELA La Rioja, en cuya página puede leerse:

"En octubre de 2022, un grupo de enfermos riojanos decidimos crear la asociación VencELA Rioja y terminar con el estigma de ser la única comunidad en España que no contaba con una asociación de enfermos de ELA. En definitiva, la asociación surge de las necesidades que tenemos los enfermos, de los tratamientos que necesitamos, del apoyo psicológico constante y de todo lo que no nos ofrece la sanidad pública".

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Consciente de la alta mortalidad de esta enfermedad, el propio Iván, padre de una hija, se ha despedido de sus seguidores y de sus seres queridos en sus redes sociales privadas, asegurando que ha tenido una vida plena e invitando a los demás a disfrutar:

"Mi tiempo aquí ha terminado"

"Ha sido un auténtico placer coincidir con vosotros durante este bonito suspiro de 45 años. Solo tengo palabras de agradecimiento en mi paso por este planeta. La vida ha sido maravillosa, pero mi tiempo aquí ha terminado y mi viaje hacia nuevos horizontes ya ha comenzado. A los que os quedáis, dejad de preocuparos por chorradas y aprovechad cada día como si fuera el último. Yo, de momento, esquivo la palabra eutanasia pero a ver si sale de la familia el darme permiso, aunque creo que queda claro", ha dejado por escrito.

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Anteriormente, en una entrevista con Larioja.com, el exbatería aseguró que siempre prefirió estar enfermo él a que algo malo le ocurriera a su hija: "Sufro por la gente que me quiere, por mi madre, que aunque intenta disimular sé que lo pasa mal. Antes, cuando me metía en la cama, le pedía a Dios que no le pasara nada a mi hija, que todo lo malo me pasara a mí en vez de a ella, y ese deseo me lo ha concedido. Aunque a mi madre no", sentenció.

Por su parte, su antiguo grupo se ha despedido de él con un emotivo mensaje en las redes y una fotografía en blanco y negro con la que le recordarán para siempre: "Hasta siempre, Iván. Vuela alto. Hoy te has ido a tu planeta y ya te estamos echando de menos. Gracias por elegirnos para compartir tu vida con nosotros. ¡Ya sabes que en esta banda seremos siempre 5! Te queremos hermano, que resuenen tus tambores", han concluido.