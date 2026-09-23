Arnaud Denis, actor francés de 43 años, ha muerto tras recibir la eutanasia en Bélgica

El proceso hasta llegar a la eutanasia: tres fases, varios médicos y análisis de la salud mental en todo momento

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NamurEl actor francés Arnaud Denis, conocido por algunos importantes papeles en el teatro, ha muerto a los 43 años. El intérprete parisino ha fallecido este martes 22 de septiembre tras recibir la eutanasia en Bélgica, donde acudió tras años de sufrimiento al someterse a una operación en la que se le implantó una prótesis de hernia.

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Él mismo denunció y atribuyó en multitud de ocasiones que, debido esta intervención médica a la que se sometió a finales de 2023, sufría dolores en todo su cuerpo que no podía soportar. Tres años después de esta operación y según ha informado el diario 'Le Parisien', el actor ha fallecido.

Su último mensaje antes de morir

Ha sido Delphine Depardieu, actriz y amiga del actor, la que ha acompañado a Arnaud Denis en sus últimos momentos. La intérprete, que asistió a su eutanasia en la ciudad belga de Namur, ha informado que el el actor falleció "aliviado, casi con una sonrisa en los labios".

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Galardonado con un Moliere del teatro por su interpretación de 'Las amistades peligrosas', Denis, de 43 años, llevaba tiempo buscando poner fin al sufrimiento físico que le provocaba una prótesis de hernia.

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Poco antes de haber recibido la eutanasia, el actor colgó un mensaje en las redes sociales en las que atacaba con dureza la "violencia" del sistema médico y al fabricante de la prótesis, al tiempo que parafraseaba a Victor Hugo para justificar su recurso a la eutanasia: "Morir no es nada, lo doloroso es no vivir".

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Su denuncia contra la prótesis que le generaba el dolor

En una reciente entrevista a 'Le Parisien' el intérprete narraba su "calvario" y se mostraba convencido de que la prótesis era la responsable, pese a que diversos informes médicos no eran tan categóricos.

Incluso llegó a crear una asociación para aglutinar las denuncias de otros pacientes que también sufrían dolores crónicos tras haber recibido una prótesis similar.