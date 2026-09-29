El Batmóvil original de Tim Burton sale a subasta: por cuánto esperan venderlo

Se trata del ejemplar principal utilizado durante el rodaje de 'Batman vuelve', una pieza cuyo precio estimado oscila entre los 5 y los 7 millones de dólares

Los cinco coches más icónicos del cine y la televisión de los años 80

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Ha habido muchos Batmóviles a lo largo de la historia del cine y la televisión. Desde el colorido automóvil de la serie protagonizada por Adam West en los años sesenta hasta el imponente Tumbler de la trilogía de Christopher Nolan, cada generación ha tenido su propio vehículo para recorrer las calles de Gotham. Sin embargo, pocos han conseguido conjugar la personalidad, la elegancia y la fuerza visual del diseñado para las películas de Tim Burton, con Michael Keaton bajo la máscara.

Su silueta negra, alargada y de inspiración futurista, con su característica turbina delantera y una carrocería que parecía salida de una pesadilla industrial, convirtió al Batmóvil de 1989 en uno de los automóviles más reconocibles de la cultura popular. Su presencia en 'Batman' y en 'Batman vuelve', estrenada en 1992, encajaba a la perfección con aquella Gotham gótica y expresionista imaginada por Burton.

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Ahora uno de los ejemplares más importantes usados en aquella saga busca nuevo propietario. Julien’s Auctions, en colaboración con Turner Classic Movies (TCM), ha anunciado que el Batmóvil principal de 'Batman vuelve' saldrá a subasta el 23 de noviembre en Los Ángeles. La estimación se sitúa entre los cinco y los siete millones de dólares, una cifra que podría superar ampliamente el récord alcanzado hasta ahora por un Batmóvil en una puja pública.

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No estamos ante una réplica construida para coleccionistas ni ante uno de los vehículos promocionales que han circulado por exposiciones y eventos. Se trata del denominado 'Number One Hero Car', el coche principal utilizado durante el rodaje de la película que presentó a la Catwoman de Michelle Pfeiffer y al Pingüino de Danny De Vito y el que aparece en la mayoría de las secuencias de conducción de la película.

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La unidad fue construida por Carl Casper, conocido como 'Legendary Automotive King', sobre un chasis obtenido mediante la unión de dos Chevrolet Impala. Mide aproximadamente 19 pies y 8 pulgadas, unos seis metros de longitud, y su carrocería fue esculpida prácticamente a mano.

Su frontal aerodinámico y las proporciones extremadamente bajas y alargadas contribuyen a esa imagen de automóvil futurista que, más de tres décadas después, conserva intacta su personalidad.

La subasta incluirá también vestuario, atrezo y otros objetos relacionados con las distintas etapas cinematográficas y televisivas del personaje. La convocatoria coincide, además, con el 60 aniversario de la serie de televisión protagonizada por Adam West, un guiño a los orígenes de la popularidad audiovisual del superhéroe.

Otros Batmóviles que han pasado por las subastas

El mercado de los automóviles cinematográficos lleva años demostrando que determinados vehículos pueden alcanzar cotizaciones propias de obras de arte o automóviles clásicos excepcionales. En el caso del Batmóvil, el precedente más significativo sigue siendo el de George Barris, responsable de transformar un concept car Lincoln Futura de 1955 en el vehículo de la serie televisiva de los años 60.

En enero de 2013, aquel Batmóvil original se vendió en la subasta Barrett-Jackson de Scottsdale por 4,62 millones de dólares, una cantidad que incluye la prima del comprador y que Guinness World Records recoge como récord para un objeto de Batman vendido en subasta.

Más recientemente, en mayo de 2025, otro Batmóvil inspirado en la película de Tim Burton de 1989 encontró comprador en la subasta Mecum Indy por 352.000 dólares. Se trataba de una unidad oficialmente licenciada por Warner Bros., construida por Hollywood Productions para actividades de exhibición y espectáculos en Six Flags Great Adventure.

En septiembre de 2025 se anunció, asimismo, la salida a subasta de otra réplica del Batmóvil de 1989, esta vez desarrollada por Putsch Racing con un chasis tubular de acero y mecánica procedente de Chevrolet Corvette. Su particularidad era que estaba concebida para poder circular por carretera en EEUU, algo que no sucede con muchas de las recreaciones de estos vehículos.

El Batmóvil de 1992 que sale ahora a subasta entra en una categoría diferente. Su condición de vehículo principal de rodaje, la posibilidad de identificarlo en las secuencias de la película y su relación directa con el universo visual de Tim Burton constituyen los principales argumentos de su valoración.