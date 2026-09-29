Muere el cineasta Gonzalo Suárez a los 92 años

El escritor, guionista y director de cine español recibió durante su carrera innumerables premios

Entre sus películas más destacadas figuran 'Remando al viento', por la que ganó el Goya a la Mejor Dirección

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El escritor, guionista y director de cine español Gonzalo Suárez ha fallecido este martes en su domicilio de Madrid a los 92 años, han informado a EFE fuentes de su familia. Suárez (Oviedo, 1934), que también fue actor y periodista deportivo, recibió durante su carrera innumerables premios, como el Nacional de Cinematografía y el Goya a mejor dirección por 'Remando al viento'.

El escritor, guionista y director de cine español recibió durante su carrera innumerables premios, como el Nacional de Cinematografía y el Goya a mejor dirección por 'Remando al viento' (1988), su fantasía sobre Mary Shelley y Lord Byron protagonizada por Lizzy McInnerny y Hugh Grant.

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La Academia de Cine se ha pronunciado en redes sociales tras su fallecimiento:

Recibió el galardón de honor por su trayectoria en los Goya

Gonzalo Suárez, nacido en Oviedo en 1934, desarrolló durante seis décadas una trayectoria que combinó literatura y cine, con más de una veintena de largometrajes. Suárez recibió el Premio Nacional de Cinematografía en 1991 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Entre sus películas más destacadas figuran 'Remando al viento', por la que ganó el Goya a la Mejor Dirección y la Concha de Plata en San Sebastián; 'Epílogo', 'Don Juan en los infiernos', 'El detective y la muerte', La Regenta y 'Mi nombre es sombra'.

En su intervención tras recibir el premio, Suárez realizó un alegato en favor del cine que, en cierta manera, según explicó, le remitía al "primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas": "Estoy absolutamente orgulloso de comprobar que el cine ha sobrevivido a las redes y a las cavernas. Pero me veo obligado a reconocer que en este momento el bisonte soy yo".