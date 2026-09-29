Este año se celebra el centenario de Rafael Azcona, considerado un visionario del cine español

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Comedia negra a raíz de tragedias de la vida cotidiana; así se puede definir el cine de Rafael Azcona, uno de los guionistas más influyentes e importantes del cine español.

'El Pisito', una de las obras más memorables de Rafael Azcona retrata la vida de una joven pareja que no puede casarse porque no tiene dinero para comprarse una casa en Madrid. Una problemática a la orden del día y que sin embargo Azcona supo trasladar a la perfección a la pantalla hace ya casi 70 años.

David Trueba, autor de 'Rafael Azcona, dos o tres cosas que sabemos de él', comenta sobre la película de 'El Pisito' que la temática es "rabiosamente de actualidad, sobre todo el que nada cambie, el que siga la presión del poderoso sobre el humilde". Bernardo Sánchez Salas, comisario de la exposición 'Vidas de Rafael Azcona' organizada por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) añade que en este espacio se pueden ver "cortes de la película con las cosas que están pasando con Maricarmen".

En el filme, el problema de la vivienda tiene fácil solución: "Rodolfo se casa con usted y así cuando sea su viudo se queda con el piso sin que le suban la renta". Pese a que la solución que encuentran los personajes en la película carece de realismo, la agudeza de Rafael Azcona es celebrada en la exposición 'Vidas de Rafael Azcona'.

En otras películas del guionista, los temas sociales también están muy presentes. En la película 'Plácido', estrenada en 1961, el humor sirve como herramienta para explicar como "la caridad encubre la desigualdad". En 'El Verdugo' se tratan temas como "la pena de muerte y el mancharse las manos sobre los humildes" explica el experto David Trueba.

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Azcona, que celebraría este año su centenario, solía escribir sus guiones en cafeterías. En la sede de la SGAE en Madrid, en la que se ha inaugurado la exposición 'Vidas de Rafael Azcona', además de una sala de cine en la que apreciar su obra, se pueden encontrar elementos como una máquina de escribir o un guion que hacen referencia a la historia del autor de el libro 'El repelente niño Vicente'.