La película se estrenará el mismo día en el que el Congreso de los Diputados deberá votar el nuevo decreto sobre la vivienda

De 'El Pisito' de Rafael Azcona a la crisis de la vivienda actual: la película del guionista español logró retratar con humor la problemática hace 70 años

Compartir







Desde 'El Pisito' de Rafael Azcona hasta 'Nuda propiedad' de Alberto Utrera, el cine español ha retratado a lo largo de los años el problema de la vivienda desde diferentes perspectivas. La nueva película protagonizada por Maxi iglesias y Susana Abaitua pone en mirada de todos la realidad de la nuda propiedad en el panorama de la vivienda que se encuentra actualmente en un punto de máxima tensión.

Esta comedia dramática que se estrenará el viernes 2 de octubre, el mismo día en el que el el Congreso de los Diputados deberá votar si aprueba el nuevo decreto sobre la vivienda, se acerca más a la realidad que al género fantástico. "A mi me llega el guion de nuda propiedad y digo, esto es muy real por desgracia y me apetece contarlo" señala Maxi Iglesias, actor de 'Nuda propiedad'.

Vera y Lucas, los personajes principales del filme protagonizados por Maxi iglesias y Susana Abaitua, son una pareja que, asfixiados por los precios del mercado inmobiliario, "toman medidas desesperadas y algo que hacen es comprar una casa en nuda propiedad", señala Susana. Víctimas del papeleo, los notarios y los empleados del banco Vera y Lucas se ven envueltos en una situación que lejos de aliviar su situación, la empeora.

Cine con una mirada hacia la calle

Alberto Utrera, director de 'Nuda Propiedad' explica que se trata de "una película de ciencia ficción donde una pareja de 40 años intenta comprar una casa". Sin embargo, de ciencia ficción tiene poco esta película que retrata una situación que es cada vez más habitual en un intento de reducir la tensión en el mercado de la vivienda.

Por otra parte, Pepe Viyuela ha expresado que "llevar esto al cine es una cuestión de responsabilidad de compromiso y yo creo que de inteligencia" y su compañero de reparto, David Lorente, ha añadido que "hay una prepotencia por parte de la gente rica, que no pueden seguir exprimiéndonos".