Jeffrey Archer, escritor de 'Crónicas de Clifton' o 'Caín y Abel' y político británico, ha muerto "de forma repentina" a sus 86 años

Archer ha vendido más de 300 millones de libros durante las cinco décadas en las que publicó series como 'Crónicas de Clifton' o 'Caín y Abel'

Compartir







El escritor superventas y político Jeffrey Archer ha fallecido este lunes 5 de octubre a la edad de 86 años, según ha informado la editorial de Archer, HarperCollins, en un comunicado.

Archer ha muerto "repentina y pacíficamente en su casa" durante una pausa entre las sesiones de escritura, ha explicado la editorial.

La trayectoria de Jeffrey Archer: más de 300 millones de libros vendidos en cinco décadas

Archer ha vendido más de 300 millones de libros durante las cinco décadas en las que publicó series como 'Crónicas de Clifton' o 'Caín y Abel'. Su pueblo, Wellington, en el suroeste de Inglaterra, era el escenario habitual de sus novelas.

PUEDE INTERESARTE Muere a los 22 años el influencer Noah Segsy

Nació en el norte de Londres el 15 de abril de 1940, pero pronto se mudó a Weston-super-Mare, en Somerset, donde su familia compró una casa a la madre del humorista John Cleese.

Su carrera política y sus años en la cárcel

Fue diputado por el Partido Conservador y su carrera política se vio interrumpida en 2001, cuando fue condenado a cuatro años de prisión por perjurio y obstrucción a la justicia.

PUEDE INTERESARTE Muere el banquero Carlos Fernández-Lomana, hermano menor de Carmen Lomana

Se demostró que había mentido en la demanda por difamación que presentó contra el 'Daily Star', proceso en el que se le habían concedido 500.000 libras esterlinas en concepto de indemnización, según la BBC. Fue puesto en libertad en 2003 y regresó a la Cámara de los Lores, donde permaneció hasta su retiro en 2024.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su último libro

Su último libro, 'Adam and Eve', saldrá a la venta esta semana, según anunció HarperCollins, editorial que lo describió como un "maestro narrador" para quien sus lectores "lo eran todo".

La editorial añadió que el domingo el autor había estado en el Leicester Square Theatre de Londres firmando libros para sus seguidores junto al locutor Gyles Brandreth.

Estaba previsto que Archer asistiera el sábado al Festival de Cheltenham para hablar sobre su última novela.