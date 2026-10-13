Los hermanos Muñoz rescatan sus primeras canciones que nunca llegaron a editarse y premiarán a los seguidores más fieles

Estopa anuncia 'La Maketa' y una gira por España en junio y julio del próximo año

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Hay grupos cuyas canciones pasan de padres a hijos de forma natural. Se escuchan en casa o en el coche durante los viajes familiares y terminan formando parte de la banda sonora de distintas generaciones. Pero no vale cualquiera. Se necesita ese "algo más" capaz de conectar con los adolescentes que tiene, por ejemplo, Estopa. Los jóvenes que crecieron en los años 2000 con su rumba urbana son hoy los padres que van con sus hijos a los conciertos. Y pocas experiencias hay más apetecibles que corear todos juntos y con el mismo entusiasmo los estribillos de himnos como 'Tu calorro' o 'Como Camarón'.

El próximo verano ofrecerá una nueva oportunidad para montar este plan intergeneracional. David y José Manuel Muñoz acaban de anunciar 'La Maketa', un disco que recupera las primeras canciones de su trayectoria, y una gira especial por cuatro estadios españoles en 2027. Eso sí, conviene organizarse con tiempo. La preventa de entradas estará vinculada a la reserva del disco físico y la venta general tiene ya una fecha y una hora anunciadas.

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El proyecto que durante semanas se ha presentado bajo el nombre en clave de MKT es, en realidad, una vuelta a los orígenes. Los hermanos Muñoz han decidido rescatar las grabaciones que realizaron en 1997, cuando todavía estaban dando forma a su identidad musical y el éxito que llegaría con su primer álbum, publicado en 1999, estaba por llegar.

Aquella maqueta reunió más de treinta canciones compuestas durante sus primeros años. Parte del material terminó alimentando sus primeros discos, mientras que otras composiciones quedaron fuera de los álbumes oficiales y circularon entre los seguidores a través de copias de cintas.

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Ahora esas canciones tendrán una nueva oportunidad. 'La Maketa' se publicará el 20 de noviembre como un doble disco que combina diez temas grabados de nuevo, siete de ellos procedentes de aquella etapa y nunca publicados oficialmente, con tres canciones nuevas-viejas que ni siquiera llegaron a grabarse entonces. El segundo disco recuperará las grabaciones originales de 1997 a partir del máster histórico. El álbum estará disponible en distintos formatos físicos, entre ellos CD doble, vinilo y una edición deluxe.

El primer adelanto será 'Bicho raro', cuyo lanzamiento está previsto para este 16 de octubre y que David compuso junto a su hermano y su amigo Antonio Abad cuando eran adolescentes. Además, está relacionada con el origen de otros temas conocidos del grupo, como 'Vino tinto' y 'Tragicomedia'.

Cuatro conciertos para cantar juntos

El lanzamiento del disco irá acompañado de cuatro grandes conciertos en estadios españoles. Estopa ha elegido Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid para una gira que comenzará el 12 de junio y terminará el 9 de julio de 2027.

Estas son las fechas anunciadas.

Valencia. 12 de junio de 2027 , en el Estadio Ciutat de València.

, en el Estadio Ciutat de València. Barcelona. 18 de junio de 2027 , en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

, en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Sevilla. 26 de junio de 2027 , en el Estadio La Cartuja.

, en el Estadio La Cartuja. Madrid. 9 de julio de 2027, en el Riyadh Air Metropolitano.

La elección de grandes recintos tiene un significado especial para el dúo, ya que algunas de las canciones de 'La Maketa' se interpretaban cuando todavía actuaban en bares y locales pequeños. Ahora, casi treinta años después, podrán escucharse en estadios ante decenas de miles de personas.

Cómo conseguir las entradas

La principal particularidad de esta gira es que habrá una preventa exclusiva para quienes reserven el disco físico. No significa que la entrada venga incluida con el álbum, sino que la reserva permitirá acceder anticipadamente a la compra de localidades mediante un código personal.

La reserva del disco físico comenzará el 18 de octubre, una fecha que coincide con el aniversario de la publicación del primer álbum de Estopa en 1999 y que los fans han bautizado como el Día de la Estopidad. Los seguidores que participen en esta preventa a través de estopa.com recibirán un código personal e intransferible.

El lunes 16 de noviembre, a partir de las 10:00 h aproximadamente, se enviarán esos códigos a quienes hayan realizado la precompra del disco. Desde el momento en que reciban su código, podrán acceder a la compra de entradas, un día antes de que se abra la venta general, prevista para el martes 17 de noviembre a las 22:22 horas, a través de la web oficial del grupo.

Antes de completar la reserva, conviene leer las condiciones de la promoción, comprobar cómo se recibe el código y conservar el mensaje con las instrucciones. Al ser personal e intransferible, no debe darse por hecho que el código pueda utilizarlo otra persona.

Obviamente, también se puede esperar directamente a la venta general sin necesidad de reservar previamente el álbum. Pero en ambos casos lo recomendable es tener decididos de antemano el concierto al que se quiere acudir y el número de entradas necesarias.