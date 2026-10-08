Venden por más de 700.000 dólares un cómic olvidado en una caja durante 80 años

Redacción Uppers 08 OCT 2026 - 18:12h.

El cómic vendido se trata del Captain America Comics No. 1, el cual presentó al personaje por primera vez en 1941

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Un ejemplar de Captain America Comics No. 1, el cual presentó al personaje por primera vez en 1941, permaneció durante ocho décadas guardado dentro de una caja de cartón hasta que su sueño decidió que era hora de darle una segunda vida, subastándolo por nada más y nada menos que 716.750 dólares, según confirmaron medios locales el pasado fin de semana.

La venta se hizo en la casa de subastas de Dallas, Heritage Auctions, durante un evento que se extendió del 14 al 26 de septiembre y que acumuló ingresos por 18.174.129 dólares. Solo la subasta destinada a libros de cómics reunió 8,4 dólares mientras que la de arte lo superó solo por un millón y 300.000 más.

El ejemplar

El cómic forma parte de la Merrimack Valley Collection, según informa ‘Infobae’, un conjunto de ejemplares de la llamada ‘época dorada del cómic’, adquiridos directamente en el punto de venta por su propietario original entre los años 1940 y 1941 y conservados desde entonces en la misma caja. La revista original influye la primera aparición de Capitán América y de su compañero Bucky, el debut del vilano Red Skull y la célebre portada en la que el superhéroe golpea a Adolf Hitler.

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En abril de 2022, otro ejemplar de la misma revista se vendió por tres millones de euros, una cifra que entonces quedó por debajo del récord absoluto para un cómic. Pero no suelen ser unos precios muy disparados para este tipo de ejemplares sino que, todos los que pertenecen a la época dorada han tenido unas cifras que siempre han rondado los dos o tres millones de euros.