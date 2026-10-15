Redacción Uppers 15 OCT 2026 - 18:27h.

Las historias protagonizadas por Winnie the Pooh nacieron de los juegos y relatos que A.A. Milne compartía con su hijo Christopher Robin antes de dormir

Venden por más de 700.000 dólares un cómic olvidado en una caja durante 80 años

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Winnie the Pooh, uno de los personajes más reconocibles de la literatura infantil y de la cultura popular del último siglo, celebró este 14 de octubre el centenario de la publicación de su primer libro. La obra, 'Winnie-the-Pooh', escrita por A. A. Milne e ilustrada por E. H. Shepard, vio la luz en 1926 y abrió las puertas del Bosque de los Cien Acres a generaciones de lectores.

Una historia que arranca en un regalo

Detrás del famoso oso amante de la miel se encuentra una historia real que comenzó años antes de la publicación del libro. En 1921, Milne regaló a su hijo, Christopher Robin, un oso de peluche adquirido en los grandes almacenes Harrods de Londres. El juguete, llamado inicialmente Edward, acabaría convirtiéndose en la inspiración del personaje que dio la vuelta al mundo.

Su nombre definitivo llegó tras una visita al Zoo de Londres. Christopher Robin se encariñó de Winnie, un oso negro que había sido llevado al Reino Unido por un teniente canadiense que participó en la Primera Guerra Mundial. A partir de entonces, el peluche adoptó ese nombre y pasó a convertirse en el compañero inseparable del niño.

Las historias protagonizadas por el oso nacieron de los juegos y relatos que Milne compartía con su hijo antes de dormir. Aquellos cuentos infantiles acabaron transformándose en una obra literaria que un siglo después sigue siendo una referencia para lectores de todo el mundo.

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El primer libro no solo presentó a Winnie the Pooh. También dio a conocer a personajes como Piglet, Eeyore, Rabbit, Owl, Kanga y Roo, que se convirtieron en habitantes habituales del Bosque de los Cien Acres. Dos años más tarde, en 1928, Milne amplió ese universo con la publicación de 'The House at Pooh Corner', donde apareció por primera vez Tigger.

Aunque el personaje nació en las páginas de un libro, su popularidad se multiplicó con las adaptaciones animadas de Disney, iniciadas en la década de 1960. La imagen del oso con su característica camiseta roja y su personalidad tranquila terminó por convertirlo en un icono reconocido en todo el mundo.

El centenario del personaje se celebra con distintos actos conmemorativos. Entre ellos, una lectura especial para familias en la que participó el actor de doblaje Jim Cummings, una de las voces más conocidas de Winnie the Pooh. Además, diversas instituciones culturales han organizado exposiciones con ilustraciones originales y los peluches que inspiraron las historias.