Redacción Uppers 16 OCT 2026 - 12:07h.

'Bicho raro' es el primer adelanto de 'La Maketa', el doble álbum que recupera las primerísimas canciones de los hermanos Muñoz

Todo lo que ya se sabe sobre el nuevo disco y gira de Estopa: cómo conseguir las entradas para ir con tu hijo

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Hay artistas que necesitan recorrer un camino, un proceso evolutivo, para encontrar su propia voz, su sonido distintivo. Otros en cambio lo tienen casi desde el primer minuto. Nacen con un ADN inconfundible que manifiesta su personalidad desde su álbum de debut, o incluso desde sus primeras maquetas. Es el caso de Estopa, cuyo próximo doble álbum, 'La Maketa', recuperará precisamente las primerísimas canciones de su trayectoria.

Como muestra de que los hermanos David y Jose Muñoz ya sonaban a sí mismos desde su misma génesis, acaban de publicar el primer adelanto de ese trabajo que llegará el 20 de noviembre. 'Bicho raro' es uno de los temas más reconocibles de la mítica maqueta de 1997. Durante casi tres décadas solo se ha podido escuchar en las copias de aquella cinta que corrían de mano en mano, pero ahora se publica por fin en versión oficial, vestida y producida por los propios Estopa en 2026.

La canción procede de aquella etapa en la que David y José componían sin las exigencias de una carrera discográfica consolidada, probaban ideas y acumulaban material. De hecho, algunas de las frases más emblemáticas de 'Bicho raro' acabarían formando parte de 'Vino tinto' y 'Tragicomedia', dos temas que sí llegaron al público y ocuparían un lugar destacado en el repertorio del grupo.

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Como el resto de 'La Maketa', 'Bicho raro' se grabó en la azotea del hotel Torre Melina de Barcelona, con todos los músicos tocando a la vez, como se hacía antes. El resultado pretende conservar esa sensación de grupo tocando unido, con los matices y la espontaneidad que aporta una interpretación compartida.

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Qué incluye 'La Maketa'

El material del nuevo doble álbum procede de una etapa comprendida entre 1996 y 1998, cuando los hermanos Muñoz reunieron más de treinta canciones. Algunas se grabaron en casa, con medios rudimentarios y la colaboración involuntaria de sus padres, que tenían que soportar las sesiones de grabación. Otras se registraron en un estudio. Parte de su contenido acabó formando parte de los discos publicados posteriormente, mientras que otras composiciones quedaron fuera de los álbumes oficiales.

El proyecto combina nuevas grabaciones de aquellas canciones con el material original recuperado del máster histórico. El primer disco incluirá diez temas trabajados de nuevo. Siete son canciones de sus primeros años que no habían aparecido en los álbumes oficiales y que ahora reciben una nueva producción. A ellas se suman tres composiciones nuevas-viejas, que amplían el repertorio del proyecto.

El segundo disco recuperará las grabaciones originales de la maqueta, editadas oficialmente a partir del máster histórico. Para los seguidores más fieles, será la oportunidad de escuchar aquel material en su forma original y dejar atrás las copias informales que circularon durante años.

Letra de 'Bicho raro'

No me obligues a pintar

cielos azules en los días de invierno

Ni lunas rojas

Cabezas cortadas cubiertas de hielo

Muñecas rotas

Niños que nacen con el alma muerta

Y esclavos del tiempo

que no llevan reloj llevan cadenas

Pero es que no me dejaron

Gritarle al cielo tú no estás sola

Pero es que no me dejaron

Poner una sonrisa en tu boca

Porque me pongo tan malo

cada vez que me roza tu pelo

casi como un bicho raro

una especie nueva de insecto

que no que no que no

Y hay pistolas que descargadas se me disparan

Los motores que están grifados ya no se calan

Un ligero viento calentito sopla a diario

Porque las guitarras muertas

las toca el diablo.

Pero es que no me dejaron

Gritarle al cielo tú no estás sola

Pero es que no me dejaron

Poner una sonrisa en tu boca

Porque me pongo tan malo

cada vez que me roza tu pelo

casi como un bicho raro

una especie nueva de insecto