Aurora Beltrán, de Tahúres Zurdos: "Odio los 80 y la Movida Madrileña; era un quiero y no puedo"
La rockera navarra, de 62 años, dispara contra la idealización nostálgica de los 80: "Esos cardaos, esas hombreras horrorosas, esos coleteros... por favor"
Mercedes Ferrer: “En los ochenta la gente era guapísima, las drogas muy buenas. No me arrepiento de nada”
Aurora Beltrán se dio a conocer a finales de los 80 con Tahúres Zurdos, banda pamplonesa en la que era cantante, guitarrista y compositora y que se convirtió en una de las más prestigiosas del rock español, con éxitos como 'Tocaré' o 'La noche es', su versión del 'Because the night' de Patti Smith. Pero antes de Tahúres también estuvo en Belladona, otro grupo íntegramente femenino con el que llegó a publicar un álbum llamado 'Las mujeres y los negros primero'. Así que si alguien sabe de los años 80 es ella, porque estuvo allí, en primea línea. Y, para ella, aquella época no fue como nos la cuentan.
En el podcast 'La ira' la rockera navarra se ha despachado a gusto contra la idealización de una época a la que se suele mirar con nostalgia generalizada, una era de explosión creativa, optimismo económico y revolución cultural. Para Aurora, sin embargo, todo eso es una gigantesca operación de mercadotecnia. "Odio los 80, o sea, esos cardaos, esas hombreras horrorosas, esos coleteros... por favor. Y, aparte, odio la Movida madrileña", comenzaba la autora de 'Una noche de amor'.
"Yo nací en el 64, así que cuando murió Franco yo tenía 11 años y me acuerdo perfectamente de la movida. O sea, que lo de los 80 es una pesadilla de cojones, porque era un quiero y no puedo, un sí pero no, hay transición pero no. Si hasta en los 80 era normal que un tío le caneara a una tía y le pegara cuatro hostias en la cara, a todo el mundo el parecía bien", desgranaba.
"Ahora la gente quiere idealizarlo... pues ellos mismos, pero yo les pondría en ese momento, siendo mujer, estando en un grupo de rock o en cualquier otro contexto. Entonces ya verían muy bien lo que fueron los 80", zanjaba la líder de Tahúres Zurdos.
Una época de mucho atrezo
No es la primera vez que la rockera pamplonica, de 62 años, carga contra la Movida madrileña. En una entrevista en 'El País' de este mismo verano aseguraba que no le sorprendía lo más mínimo que muchos de los iconos de aquel movimiento se identifiquen hoy con partidos políticos de derechas. "Mucha de esa gente tenía un gran poder adquisitivo y se han acabado acercándose a posiciones que ya formaban parte de ellos. Nosotros éramos la voz de nuestros padres, decíamos lo que ellos no habían podido decir. Mientras tanto, la Movida parecía decir: 'Estamos hartos de historias de abuelos y de sufrimiento; queremos divertirnos'. Dicen que los ochenta fueron una época maravillosa, pero había mucho atrezo".
Techo de titanio
Tampoco es la primera vez que denuncia el machismo imperante en los 80 y que, en su opinión, aún sigue vigente: "Me he encontrado en situaciones muy fuertes. Y lo peor es que, cuando pasan, las normalizas porque vives en un contexto donde parece normal que un tío te proponga cosas o te ofrezca dinero. Eso les ha pasado a muchas mujeres y, por desgracia, sigue pasándoles a las jóvenes".
"Dicen que hay un techo de cristal; yo diría que el techo es de titanio. Algunas veces dan ganas de tirar la toalla. Quiero ser buena guitarrista, buena compositora… pero ¡tanto esfuerzo! ¿Para qué? Si sale cualquier mierda (y ya no hablo solo de mujeres) y piensas: ‘¿Acaso esto es mejor que yo?" Lo dejas pasar, pero con el tiempo se vuelve a repetir la historia. Estamos hasta el mismísimo pénjamo", se quejaba aquí mismo.