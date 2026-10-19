Morat comienza su gira española arrasando con dos conciertos en Barcelona

telecinco.es 19 OCT 2026 - 16:17h.

Pamplona, Valencia o Sevilla serán las siguientes paradas

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En la pasada edición de los Latin GRAMMYs, la banda colombiana Morat se hizo con su primera estatuilla en los premios más importantes de la música en español gracias a su último trabajo, ‘Ya Es Mañana’, que se convirtió en el Mejor Álbum de Pop Rock del año.

Era su tercera nominación en la década en la que se han convertido en uno de los proyectos más grandes de la música en español a ambos lados del Atlántico. Tanto sus discos -‘Sobre El Amor Y Sus Efectos Secundarios’, ‘Balas Perdidas’ o ¿A Dónde Vamos?- como sus numerosísimos éxitos a nivel mundial -‘Por Si No Te Vuelvo A Ver’, ‘Cómo Te Atreves’ o ‘Cuando Nadie Ve’, entre muchos otros- llevaron a cuatro amigos de Bogotá a recorrer los principales estadios del mundo el pasado 2024.

Ahora vuelven a España, donde brillaron en el Estadio Metropolitano, a presentar su nuevo y laureado disco. La primera parada es Barcelona, donde han llenado hasta la bandera sus dos fechas del 16 y 17 de octubre en el legendario Palau Sant Jordi, con más de 15.000 entradas vendidos cada noche.

Esto es solo el inicio de su YEM WORLD TOUR (‘Ya Es Mañana’), en España, que comienza en Barcelona y que continuará en las principales ciudades del país, visitando los venues más importantes.

El Navarra Arena de Pamplona, el Roig Arena de Valencia o el CAAC en Sevilla serán las siguientes paradas del viaje que Morat comienza en la piel de toro durante todo octubre y culminarán a finales de mes con cuatro sold outs históricos en el Movistar Arena de Madrid.

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Morat vuelven por todo lo alto a España donde forman parte de la cultura musical de un país que les ha acogido con los brazos abiertos desde el primer día con dos soberbios conciertos en Barcelona que condensan una trayectoria marcada por una conexión asombrosa con un público que corea cada canción de principio a fin.