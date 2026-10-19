Celia Molina 19 OCT 2026 - 16:01h.

Enrique Bunbury ha comunicado la muerte de su amigo y compañero de escenario, el trompetista de 62 años Javier Íñigo

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Este domingo, 18 de octubre, falleció Javier Íñigo, trompetista del grupo Huracán Ambulante, el grupo que tantas veces acompañó a Enrique Bunbury en sus giras. Ha sido el propio cantante quien ha dado la noticia de su muerte, cuyas causas todavía no han trascendido, con una publicación en la que ha confesado estar en "shock" por esta repentina pérdida:

"Estoy en shock total ante la noticia del fallecimiento de Javi Íñigo, trompetista del Huracán Ambulante, ser humano único y excepcional que nos ha dejado hoy, sin que nadie pudiéramos sospechar que pudiera dejarnos tan pronto", ha escrito Bunbury en su cuenta de Instagram. Justamente, este músico, al que todos conocían como "Panchito", acompañó al líder de 'Héroes del Silencio' en la gira "Huracán Ambulante Tour de 2025".

"Su humor y su humanidad eran de otro nivel"

"Su impronta en el sonido y en la hermandad que fue el Huracán Ambulante fue absolutamente imprescindible para dar con ese lugar especial que ocupó la banda entre el Mediterráneo, la latinidad y el jazz de New Orleans. Además su sentido del humor y su humanidad aragonesa pertenecen a un nivel superior al que no todos lograremos llegar en vida. Javi, te hemos querido con todo el corazón y te echaremos de menos siempre", ha concluido Bunbury, notablemente afectado.

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"Te hemos querido con todo el corazón"

Su emotiva carta ha generado múltiples reacciones, entre las que destaca la de Andrés Calamaro, que han mandado un "abrazo" a los seres queridos de los trompetistas. Otros miembros de Huracán Ambulante, como Copi Huracán, también han mostrado su dolor por esta pérdida: "Sin palabras, te echaremos de menos Javi", ha escrito, sin que nadie aportara información sobre los motivos de su muerte.

Hasta sus últimos días, Javier Íñigo se mantuvo en activo sobre los escenarios. El pasado 18 y 20 de septiembre fue uno de los invitados del espectáculo que compartieron Héroes El Culto (tributo a Héroes del Silencio), en el Movistar Arena de Madrid y Leyendas del Silencio (tributo a Enrique Bunbury), en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza.

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Según la página web de Los 40 Principales, durante su trayectoria, Javier prestó su talento a varios proyectos, entre ellos, la Orquesta Nueva Alaska, conocida por haber tenido como vocalista a Naiara, la ganadora de Operación Triunfo 2023. Llevaba un cuarto de siglo residiendo en la localidad zaragozana de Gallur, aunque él procedía de Tudela y creció en otra localidad de la ribera navarra: en Fustiñana.