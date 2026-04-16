Bunbury mira de frente al tiempo en su nuevo disco: ”Cumplir años es un triunfo"

Redacción Uppers 16 ABR 2026 - 13:11h.

El cantante aragonés publica su decimocuarto álbum en solitario, 'De un siglo anterior'

Bunbury, a contracorriente sobre que Dylan salga de gira a los 84: "Mi cabeza hace un cortocircuito"

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"Yo vengo de un siglo anterior. De contradicción y revolución", proclama Enrique Bunbury en el tema titular de su nueva obra, 'De un siglo anterior', su decimocuarto disco de estudio y el decimoctavo incluyendo su etapa en Héroes del silencio. Y aunque el cantante aragonés asegura que no se siente desubicado en el siglo XXI sí lamenta que haya cosas que se vayan quedando irremediablemente atrás en la era de la (des)información y la inteligencia artificial.

"No pienso que mi siglo fuera el XX, pero hay muchas cosas que me gustaban de él. Los mapas me gustaban mucho y pienso que el GPS nos quita algo importante de la belleza de estar perdido", ejemplifica en una entrevista en 'El Mundo'. Aunque cuando se trata de mirar el pasado, Bunbury intenta esquivar la melancolía con todas sus fuerzas. Incluso admite que a veces ve su propia historia como si fuese la de otro.

"A mí me ocurre profesionalmente con etapas de mi carrera que considero tan lejos que casi me parece que no las haya vivido yo. Pienso en la etapa de Héroes del Silencio, pero también en Radical Sonora", confiesa en 'El Confidencial'. Tampoco echa de menos el éxito masivo de aquellos tiempos heroicos, "cuatro años de explosión, de éxito popular, de ventas y reconocimiento".

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"Algo parecido yo no lo he vuelto a vivir. Te digo, afortunadamente, porque la cima no es lugar para vivir. A 8.000 metros el aire, el oxígeno, es escaso y es mejor hacer campamento dos metros más abajo", señala.

La revisión del tiempo

Algo muy presente en 'De un siglo anterior' es la revisión del tiempo y la relatividad que trae consigo. "Nos pasa con la misma música o con las mismas películas o con los mismos libros, que de repente hubo algo que leíste o escuchaste en la juventud que luego te parece... Bueno, sí, te recuerda a esa época, pero ya no tiene la importancia brutal que tuvo en ese momento", explica el aragonés.

"Sinceramente, toda esa gente que de alguna forma se pavonea con que 'yo sigo siendo el mismo' o 'pienso igual que hace 20 años', pues poco ha leído en todo este tiempo, poco ha crecido o poco ha pensado, porque lo normal es tener variantes en tu pensamiento, en tu forma de percibir el arte, pero también en tu forma de concebir las cosas", sostiene.

Y cumplir años forma parte del camino. "Todos vamos a envejecer, excepto los que mueran jóvenes". Por eso a Bunbury no le amarga hacerse mayor. "Tengo amigos que, cada vez que les felicitas, te dicen que se sienten más viejos, más panzones, peores. Yo lo considero un triunfo. Me gustan las diferentes fases de la vida, no soportaría ser siempre un adolescente y mucho menos un niño", asegura en otra entrevista en 'La Razón'.

A vueltas con el folclore latinoamericano

En el nuevo álbum vuelve a incidir en el folclore latinoamericano, igual que hizo en su trabajo del año pasado, 'Cuentas pendientes', aunque la influencia hispano-latina ha estado presente en su obra ya desde su segundo disco como solista, aquel ya lejano 'Pequeño'.

"En mis giras por Latinoamérica llegó un momento en el que prefería ir a locales de música folclórica después de un concierto antes que a un antro de rock (...) En estos lugarcitos donde iban a bailar los viejitos en Colombia, en Ecuador, en Lima, en distintos lugares, me encontraba de repente muy a gusto y aprendí mucho allí", cuenta en 'El Periódico'.

En esta ronda de entrevistas promocionales, Bunbury ha revelado que ya tiene 14 canciones compuestas para el próximo álbum, que llegará en 2027, y en el que ya sí explorará otro territorio musical, aunque todavía no es momento de desvelar cuál. Lo único cierto, ya sea en el siglo XX o en el XXI, es que el artista maño no deja de moverse ni de crear.

"Hay una canción de Quique González que habla de que somos la última generación de coleccionistas. Me parece una apreciación curiosa porque habla de los que coleccionábamos revistas y objetos también, pero ahora, bueno, lo digital te trae un desprendimiento de las cosas que creo que es interesante. Son pequeños avances y cosas que perdemos también a la vez". Contradicción y revolución.