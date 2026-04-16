Bunbury presenta su nuevo disco 'De un siglo anterior': "Siempre tengo dudas sobre si realmente voy a conectar"
Enrique Bunbury publica el 17 de abril 'De un siglo anterior', un disco que el propio artista ha definido como un cierre de etapa. Un álbum que ha sido grabado en México y que recorre el folclore latinoamericano con sus distintos estilos. Además, viene acompañado de la gira 'Nuevas Mutaciones', que le llevará a España, Latinoamérica y Estados Unidos.
Queda muy poco para que el cantante lance su nuevo disco y lo hace de una manera muy distinta. Con el cambio de siglo ha decidido renovarse y explorar las raíces musicales y culturales de los países de Latinoamérica. De ahí recibe el nombre su nueva obra maestra que podrán escuchar sus fans dentro de muy poco.
La reportera Rocío González ha podido entrevistar al cantante para saber un poco más de este cambio tan inesperado. Lo que no ha perdido es el hormigueo y la sensación de emoción al presentar un nuevo proyecto: "Siempre tengo dudas sobre si realmente voy a conectar con el público o si he perdido ese hilo que se ha creado y van a mirar hacia otro lado".
Del éxito a un "lugar" más en calma
Pero aunque el miedo esté en el pasado, el artista ha decidido mirar al presente: "Este título de un siglo anterior a mí me parecía provocador y evocador". Habla en la entrevista de su mayor éxito en su carrera musical: "Realmente me alegro mucho de que así de éxito brutal y masivo, ocurriera con en su momento y que yo ahora pues estoy en un lugar en el que se respira un poco mejor"
Gracias a esa paz y tranquilidad de la que habla, ha podido crear un disco que no solo mezcla diferentes estilos de música, también culturas. Pero no será hasta diciembre cuando vuelva a subirse a los escenarios de nuestro país. Una gira que ya ha dejado la anécdota viral de estas dos chicas que lo confundieron con Bad Bunny: "Todo el que venga a mi concierto será muy bien recibido, aunque venga por confusión".