Por qué los vinilos especiales de 180 gramos no tienen por qué sonar necesariamente mejor

Los discos de 180 gramos ofrecen ciertas ventajas prácticas, pero su mayor grosor no tiene por qué convertirlos automáticamente en mejores soportes musicales

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Uno de los mayores alicientes para comprar vinilos en la actualidad son las ediciones especiales, limitadas o remasterizadas de los grandes álbumes clásicos. Hay algo irresistible en sacar de su funda uno de nuestros discos favoritos, notar su peso entre las manos y contemplar esa etiqueta que anuncia orgullosamente los 180 gramos. Parece una promesa de calidad, casi una garantía de que vamos a escuchar esa obra que tanto nos ha marcado con más detalle, mejores graves y un sonido más limpio. Sin embargo, la relación entre el peso de un vinilo y su calidad sonora es bastante menos directa de lo que sugiere el marketing discográfico.

Tampoco es que los discos de 180 gramos sean peores. De hecho, pueden ser excelentes y ofrecen ventajas prácticas. El problema es dar por hecho que su mayor grosor los convierte automáticamente en mejores soportes musicales. Porque, ¿realmente qué significa realmente que un vinilo pese 180 gramos? Un LP de 12 pulgadas -el formato habitual de los álbumes- de peso estándar ronda los 120 gramos. La diferencia se percibe inmediatamente al cogerlos, pero eso no implica que contenga más música ni que sus surcos almacenen más información sonora.

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La información musical está inscrita en los surcos mediante las variaciones microscópicas que la aguja recorre durante la reproducción. Su geometría depende del proceso de corte del máster y de las decisiones del ingeniero, no de lo que pese el disco. Según la información técnica publicada por Disc Makers, empresa dedicada a la producción de vinilos, los prensados convencionales y los de 180 gramos pueden utilizar las mismas matrices y conservar la misma profundidad de surco. Por tanto, añadir material al disco no equivale a mejorar la información musical que contiene.

El peso no sustituye a una buena remasterización

Si hay un factor que merece más la atención que los gramos es la masterización. Este proceso adapta la música a las características y limitaciones del vinilo, teniendo en cuenta aspectos como el nivel de señal, las frecuencias, la dinámica y la separación entre canales. Después, el ingeniero corta los surcos que se utilizarán para fabricar las matrices de prensado.

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Una reedición de 180 gramos puede sonar espectacular porque parte de una fuente de gran calidad y ha recibido una masterización cuidadosa. Pero también puede sonar peor que una edición convencional si la transferencia utilizada es deficiente, la ecualización resulta poco acertada o el corte presenta problemas. Así, Disc Makers señala expresamente que, en condiciones comparables, un disco de 140 gramos y otro de 180 deberían sonar prácticamente idénticos en la mayoría de los equipos.

¿Qué ventajas ofrecen entonces los 180 gramos?

Pero también sería injusto concluir que el vinilo pesado es únicamente una estrategia comercial. Tiene ventajas reales, aunque conviene ponerlas en su justa medida. La primera es la sensación de solidez. Un disco grueso resulta más rígido y suele ser más cómodo de manipular que uno muy fino y flexible. También puede ofrecer mayor resistencia frente a determinadas deformaciones, aunque eso no significa que sea inmune a ellas ni que pueda almacenarse sin precauciones.

La segunda ventaja potencial tiene que ver con el comportamiento mecánico durante la reproducción. Una mayor masa puede ayudar a reducir determinadas vibraciones o movimientos inducidos por el seguimiento del surco. El efecto puede ser más relevante en los tocadiscos baratos que en los equipos de alta gama con platos y sistemas de sujeción más sofisticados. Ahora bien, una ventaja mecánica teórica no equivale automáticamente a una mejora audible en cualquier sistema. El resultado depende del tocadiscos, del plato, de la cápsula, del ajuste de la aguja y de las características del propio disco.

Por otra parte, un vinilo más grueso tampoco es necesariamente un vinilo con menos ruido de superficie. Ese ruido depende, entre otros factores, de la composición del material, de la calidad del prensado, de los defectos superficiales y del estado de conservación. Si dos discos utilizan el mismo compuesto y se fabrican con el mismo cuidado, el mero incremento de peso no garantiza un fondo más silencioso.

Además, un prensado grueso no está exento de defectos de fabricación. El enfriamiento posterior al prensado resulta crítico y un proceso inadecuado puede producir discos deformados. El control de calidad sigue siendo decisivo, incluso en productos presentados como premium.

Así que la próxima vez que tu álbum favorito aparezca en una edición especial o limitada, tal vez merezca la pena que compares algo más que las pegatinas de la portada.