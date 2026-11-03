El club de fútbol que sortea una guitarra personalizada de Robe Iniesta para aliviar sus deudas

Redacción Uppers 03 NOV 2026 - 11:20h.

El líder de Extremoduro decidió preparar un instrumento expresamente para ayudar a sanear las cuentas de la UP Plasencia

Por qué Robe Iniesta se convirtió en un icono para la generación Z en TikTok

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La música y el fútbol se han unido en Plasencia alrededor de un nombre muy querido en la ciudad, el de Robe Iniesta. La Unión Polideportiva Plasencia ha puesto en marcha una iniciativa para conseguir fondos con los que reducir la deuda que arrastra desde hace años. El premio es una guitarra personalizada y firmada por el desaparecido líder de Extremoduro antes de su fallecimiento.

Según ha explicado David Llorente, presidente del club, la intención inicial de la entidad era conseguir una guitarra firmada por Robe para sortearla y obtener ingresos que ayudaran a sanear las cuentas del club, que milita actualmente en el Grupo XIV de Tercera RFEF. Sin embargo, el músico quiso implicarse de una manera más personal y decidió preparar un instrumento expresamente para la ocasión.

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Para ello recurrió a Guitarras Bros, la empresa de confianza que fabricaba sus guitarras. Fue el propio Iniesta quien encargó la pieza, que terminó convirtiéndose en un objeto muy especial tanto por su origen como por la firma del músico. La guitarra ya puede contemplarse en el escaparate de la librería El Quijote, en Plasencia, donde también se ha establecido uno de los puntos de referencia de esta iniciativa.

Diez mil papeletas

La mecánica de la rifa es sencilla. El club ha previsto un total de 10.000 participaciones, divididas en dos modalidades. De ellas, 7.000 se pusieron a la venta a través de internet, mientras que las otras 3.000 se distribuyeron en formato físico. Cada papeleta cuesta 2,50 euros, un precio que también responde a una petición expresa de Robe, que quería que la oportunidad de conseguir la guitarra estuviera al alcance del mayor número posible de personas.

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El éxito de la convocatoria no tardó en hacerse notar. Las 7.000 papeletas disponibles en la web se agotaron en menos de 48 horas, según comunicó el propio club. Su venta supone 17.500 euros de recaudación bruta. La distribución física completa de las participaciones permitiría alcanzar los 25.000 euros previstos si se venden las 10.000.

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El ganador se determinará tomando como referencia el sorteo de la Lotería de Navidad, previsto para el 22 de diciembre. El premio corresponderá a la papeleta cuyas cuatro últimas cifras coincidan con las del primer premio, conocido popularmente como el Gordo.

Una iniciativa que necesitó tiempo

Aunque la idea había surgido tiempo atrás, ponerla en marcha no resultó tan rápido como esperaba la entidad. David Llorente explicó que fueron necesarios distintos trámites burocráticos, la obtención de las autorizaciones correspondientes y la tasación de la guitarra. Un proceso que terminó alargándose más de lo previsto.

El presidente también quiso reconocer públicamente la colaboración de la familia de Robe Iniesta y de todas las personas que participaron en las gestiones para que el sorteo pudiera organizarse respetando la voluntad del músico.

La UP Plasencia arrastra una deuda desde hace años y necesita recursos para mejorar su situación financiera. Los 25.000 euros que podría ingresar si se agota toda la emisión de papeletas no solucionarán por sí solos ese problema, pero representan una ayuda directa para las cuentas de la entidad.