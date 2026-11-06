La obra rememora en primera persona la infancia de la directora y los abusos que sufrió

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María Velasco presenta una obra muy personal sobre su infancia. La pieza teatral 'Mantener fuera del alcance de los niños' pone el foco en el acoso escolar y lo hace desde el recuerdo de la infancia de la propia directora. María, actriz y directora de su propia obra, hace un viaje al pasado desde la tarima del teatro para contar en primera persona los abusos que ella misma sufrió, una triste lacra que sufren hoy en día miles de niños en España.

Los olores evocan recuerdos que parecían olvidados en el fondo de la mente, pero la infancia acompaña durante toda la vida y Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática del año 2024, ahora recuerda sobre el escenario como fue su infancia en el aula de necesidades educativas especiales.

"En los 90, en el tipo de colegio en el que estaba, era (el aula de necesidades especiales) una especie de cajón de sastre. Yo recuerdo que era una niña que tenía muchos problemas para la convivencia social", rememora María Velasco sobre una educación al margen que deja huella de por vida.

Una huella que puede dejar recuerdos positivos, pero también heridas que no han curado reflexiona la directora de 'Mantener fuera del alcance de los niños': "Yo creo que todos como adultos seguimos conviviendo mucho con el niño interior y con los grandes descubrimientos y heridas".

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Por eso, profesionales como María Esther Herrero Benito, directora pedagógica del centro educativo Ponce de León, abogan por entender la "discapacidad como normalidad, como poder hacer y no como una barrera".

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Barreras que sobre la tarima recobran la fuerza y envuelven los espacios que evidencian lo diferente. "Cada niño y cada niña es una particularidad viviente y hay que acompañarlo tal y como es", reclama María Velasco.

Desde el pasado 30 de octubre y hasta el 22 de noviembre se podrá ver esta representación teatral en el Teatro de la Abadía en Madrid.