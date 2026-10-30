La Sociedad General de Autores y Editores ha querido mostrar públicamente su apoyo a la compositora tras resultar herida en el accidente ferroviario

Al minuto | Última hora del accidente de trenes en Urda

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La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha querido mostrar públicamente su apoyo a Clara Montes después de que la cantante y compositora se convirtiera en una de las personas heridas en el grave accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, Toledo.

La entidad, de la que forma parte el mundo de la creación musical y artística, se ha sumado este viernes, 30 de octubre, a las muestras de cariño hacia la intérprete en este momento tan delicado. Y es que su situación ha generado preocupación entre compañeros de profesión y personas vinculadas al ámbito cultural, sobre todo después de conocerse que tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de Toledo tras el siniestro.

Por ello, la SGAE ha publicado un mensaje de solidaridad en sus redes sociales. "Siempre hay lugar para la esperanza, para el cariño y para la fuerza que nos damos unos a otros. Queremos enviar un abrazo muy especial a nuestra compañera, la compositora y cantante Clara Montes, que permanece hospitalizada tras el trágico accidente ferroviario", comienza el comunicado.

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Asimismo, señalan: "Le trasladamos todo nuestro afecto y nuestros mejores deseos de recuperación, que hacemos extensivos a todas las personas heridas. Estamos contigo. A todas las personas afectadas y a sus familias, todo nuestro cariño y nuestra solidaridad".

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También dedican unas palabras a los familiares de las víctimas. "Nuestro pensamiento está también con las familias que viven la angustia de no tener noticias de sus seres queridos. Compartimos su incertidumbre y su esperanza, y deseamos de corazón que pronto puedan encontrar respuestas".

Clara Montes, ingresada en el Hospital Universitario de Toledo

La preocupación por la artista aumentó después de confirmarse que viajaba en uno de los trenes implicados en el accidente. La cantante, de 57 años, tuvo que ser hospitalizada en Toledo, donde permanecía ingresada con pronóstico reservado. Sin embargo, fue ella misma quien quiso tranquilizar a sus seguidores y comunicar que, pese a la gravedad de su situación, se encontraba fuera de peligro.

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Lo hizo a través de sus redes sociales, mediante una publicación acompañada de un lazo negro en señal de duelo.

"Hoy cuesta encontrar las palabras. Ayer viajaba en ese tren y, afortunadamente, puedo deciros que estoy bien. Mi estado de salud, dentro de la gravedad, no reviste peligro. Hoy, más que nunca, doy gracias por poder estar aquí", escribió.

En ese mismo comunicado, la artista quiso agradecer el trabajo de los equipos que intervinieron desde los primeros momentos. "Quiero agradecer de corazón la entrega de todos los equipos de emergencia, sanitarios, fuerzas de seguridad y profesionales que han estado ayudando desde el primer momento", señaló.

Incluso tuvo palabras de agradecimiento para Felipe VI y Letizia, que se desplazaron hasta el Hospital Universitario de Toledo para visitar a los heridos, así como para todas las personas que le habían llamado o escrito para interesarse por ella. "He sentido vuestro cariño y os estoy profundamente agradecida", añadió.

Montes tampoco se olvidó del resto de afectados y sus familiares, a quienes trasladó todo su apoyo. Su mensaje terminaba con una declaración de intenciones sobre su futuro: "Espero volver pronto a la carretera, a los escenarios y a los conciertos, a compartir la música con vosotros". Y concluía: "Que nunca nos falten la humanidad, la solidaridad y la esperanza".