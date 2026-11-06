"No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz: vivimos en una peligrosa zona gris, y esa zona gris puede volverse roja en un abrir y cerrar de ojos", advierte Bruselas

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La Comisión Europea ha vuelto a lanzar una campaña en la que advierte a los ciudadanos de la necesidad de estar "preparados" ante cualquier tipo de crisis, catástrofe o emergencia, recordando que el bloque comunitario se enfrenta a riesgos "crecientes" ante los que hay que saber reaccionar. Por eso, entre los principales consejos y recomendaciones, Bruselas ha vuelto a rescatar el ya famoso kit de emergencias de 72 horas, incidiendo en la importancia de que esté provisto de los suministros esenciales.

""Cuando ocurre un desastre, las primeras horas pueden ser cruciales. Todos los europeos deberían saber qué hacer, cómo proteger a su familia y cómo ayudar a los demás", señalaba recientemente la comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, que participó el martes en el noveno Foro Europeo de Protección Civil celebrado en Bruselas, y que no ha dejado de insistir en este mensaje en los días sucesivos también a través de las redes sociales.

¿Estás preparado para la próxima crisis?

En una de sus publicaciones, Lahbib lanzaba esa pregunta clara y concisa: "¿Estás preparado para la próxima crisis?", a lo que a continuación compartía las "nuevas directrices" para ayudar a los ciudadanos a "saber cómo actuar cuando una crisis golpea".

Entre las claves, destacaba: "Autosuficiencia de 72 horas, educación en preparación desde la infancia temprana, inclusión de personas con discapacidades e información clara sobre riesgos".

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Por eso, en esa línea, desde la Comisión Europea, han incidido en su voluntad de intensificar sus esfuerzos para "reforzar la preparación" en todo el espacio comunitario.

"Europa se enfrenta a crisis cada vez más frecuentes y complejas", subrayan, reiterando la importancia de "ayudar a los ciudadanos a protegerse durante las emergencias hasta garantizar que los sistemas nacionales de protección civil puedan seguir funcionando cuando se produce una catástrofe".

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En ese sentido, además, ponen énfasis en la necesidad de preparar también a los niños y las escuelas, con formación específica para los profesores y actividades que enseñen a los menores cómo actuar ante situaciones de peligro.

"Saber qué hacer cuando suenan las sirenas debería ser tan natural como aprender a nadar", ha defendido Lahbib, enfatizando que "la preparación es una responsabilidad compartida y Europa seguirá apoyando a quienes lo necesiten".

"Queremos estar alera, no alarmados; preparados, no asustados", ha subrayado la comisaria, aseverando que la preparación ante emergencias "comienza en cada hogar europeo", siendo cada ciudadano "un eslabón de la cadena" de respuestas frente a la crisis".

Europa debe prepararse para "lo peor"

Sin edulcorar el mensaje ni acentuar el alarmismo, desde la Comisión Europea, y a través de la voz de Lahbib, quieren ser claros: "No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz. Vivimos en una peligrosa zona gris, y esa zona gris puede volverse roja en un abrir y cerrar de ojos".

Insisten así en que Europa debe estar preparada para "lo peor, incluido un conflicto armado", acentuando de este modo la necesidad de saber cómo responder ante una situación de verdadera emergencia.

¿Qué debe contener el kit de emergencia de 72 horas?

Respecto al ya famoso kit de emergencia para poder resistir 3 días de forma autosuficiente hasta la llegada de cualquier medio de ayuda, la Comisión Europea ha vuelto a recordar cuáles son algunos de los suministros esenciales con los que debemos contar en nuestra mochila.

Entre ellos, destacan: