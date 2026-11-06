Celia Molina 06 NOV 2026 - 12:51h.

Loterías y Apuestas del Estado ha publicado su esperado spot de Navidad, centrado este año en las personas trasplantadas

Los décimos de la Lotería Navidad ya están a la venta en toda España: las dos novedades que trae el sorteo este 2026

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Loterías y Apuestas del Estado ha estrenado este viernes, 5 de noviembre, su tradicional anuncio para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2026, que llega como un homenaje a los donantes de órganos y a la sanidad pública como máxima expresión de lo que es compartir: una llamada, un corazón y un décimo que recuerdan que "compartir da la vida".

La campaña de este año, que ha contado con un presupuesto de 740.000 euros, pone el foco en una sociedad española "generosa" y se vuelca en ayudar cuando el de al lado lo necesita. Desarrollado por la agencia Proximity Madrid, el anuncio, rodado en Santander, cuenta la historia de Edu, quien lleva largo tiempo esperando un trasplante de corazón.

Su pareja, que está transitando con él este proceso, sale a comprar un décimo de lotería y la lotera, consciente de su situación personal, le pregunta sobre cómo van las cosas. "Esperando", dice ella, por lo que la administradora le desea toda la suerte del mundo mientras le entrega su número.

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España, líder mundial en la donación de órganos

Cuando Edu (cuyo nombre ya hemos oído en más de un anuncio navideño) por fin recibe la llamada y se somete a la operación, su pareja empieza a notar en él ciertos cambios en su personalidad (que no están avalados científicamente en las personas trasplantadas, aunque sí existen estudios sobre testimonios). Edu se deja llevar por estos nuevos impulsos y empieza a hacer cosas que nunca antes hubiera hecho y que sorprenden a sus seres queridos, como ponerse a bailar en medio de la calle.

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Esas nuevas sensaciones, o corazonadas, le llevan a bajarse repentinamente de un vagón de metro para dirigirse a una administración de lotería y comprar un número que nunca antes había visto. Casualmente, era el único de esa tira que quedaba. Entonces, un perro se le acerca como si le hubiera reconocido y Edu conoce a la hermana de un hombre fallecido que siempre compraba ese décimo.

Ambos comprenden que el corazón que le fue trasplantado al protagonista del anuncio era el del hermano de la mujer con quien estaba destinado a encontrarse. Él decide compartir el décimo con ella porque, según le cuenta mientras se lleva la mano al corazón, hace tiempo una persona compartió algo con él que le cambió la vida, rindiendo un sentido homenaje a los donantes de órganos en nuestro país, líder en este sector.