Bryan Adams en Madrid: una apuesta segura por el rock que nunca falla

Redacción Uppers Europa Press 11 NOV 2026 - 10:41h.

El incombustible canadiense repasa más de cuatro décadas a golpe de guitarra y grandes éxitos

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Si algo ha dejado claro Bryan Adams a lo largo de su carrera es que un concierto suyo siempre es una apuesta segura. No necesita artificios ni grandes discursos para convencer. Le bastan su voz rasgada, una guitarra eléctrica y un puñado de canciones que forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones. Así volvió a demostrarlo este martes en el Movistar Arena de Madrid, donde ofreció dos horas de rock, nostalgia y complicidad ante un público dispuesto a entregarse desde el primer acorde.

La capital recibió al canadiense de 66 años en plena semana de lluvias, pero dentro del recinto el ambiente estaba lejos de cualquier borrasca. La cita, incluida en su gira internacional 'Roll With The Punches 2026', sirvió para recorrer más de cuatro décadas de trayectoria sin convertir el concierto en un simple ejercicio de nostalgia. El de Ontario llegaba con nuevo material bajo el brazo, pero también con la certeza de que su repertorio atesora algunos de los himnos más reconocibles del rock de los años 80 y 90.

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Pasadas las ocho y media de la tarde, Adams sorprendió al público caminando entre la multitud a través de un pasillo de gente, de espaldas al escenario y llegando a un pequeño círculo de espectadores en plena pista. Allí, guitarra acústica en mano, arrancó con 'Can't Stop This Thing We Started', antes de enlazar con 'Straight From the Heart'. Una manera muy directa de romper la distancia con sus seguidores y recordar que, por muchos años que pasen, sigue disfrutando del contacto cercano con ellos.

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Adams confesó su felicidad por regresar a España, donde mantiene una relación especialmente estrecha con sus seguidores y actúa con frecuencia. Después de recorrer el pabellón entre aplausos y besos, llegó al escenario principal, donde le esperaba su banda habitual, con el histórico Keith Scott a la guitarra.

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El repertorio fue alternando las canciones de 'Roll With The Punches', su álbum de 2025, con los éxitos que han convertido a Adams en una figura imprescindible del rock popular. Sonaron 'Kick Ass', 'Lake Ontario', 'Run to You', 'Somebody' y el tema que da nombre a la gira, antes de recuperar la electricidad de '18 til I Die', 'Go Down Rockin'' y 'Kids Wanna Rock'. Tampoco faltó 'It's Only Love', la célebre colaboración que grabó originalmente con Tina Turner, a quien el cantante quiso recordar.

Los momentos más eléctricos convivieron con pasajes acústicos en los que su voz adquirió todo el protagonismo. Así ocurrió con 'Please Forgive Me' y, especialmente, con 'Heaven'. Adams comenzó esta última a capela y dejó que el público se encargara de acompañarlo, en uno de los momentos más íntimos y celebrados de la noche.

Un homenaje más allá de la música

Entre los pasajes más emotivos destacó 'The Ballad of Terry Fox', una de las composiciones recientes del artista. La canción estuvo acompañada de imágenes reales del joven canadiense que, tras sufrir la amputación de una pierna por un cáncer óseo, emprendió en 1980 el llamado Maratón de la Esperanza. Su objetivo era atravesar Canadá para recaudar fondos destinados a la investigación contra el cáncer.

Fox recorrió durante 143 días el equivalente a una maratón diaria, pero tuvo que abandonar su desafío cuando la enfermedad volvió a avanzar. Falleció en junio de 1981, con apenas 22 años. Adams convirtió así el concierto en un espacio para reivindicar una historia de superación que sigue muy presente en la memoria colectiva de su país.

También hubo espacio para los mensajes políticos con '51st State', mientras que otro de los guiños especialmente significativos para el público español llegó con el recuerdo a Paco de Lucía. El guitarrista flamenco estuvo vinculado a 'Have You Ever Really Loved a Woman?', una de las grandes baladas de Adams, que sonó con el escenario teñido de rojo.

Una recta final imbatible

La recta final fue una sucesión de canciones destinadas a poner en pie al pabellón. 'Heat of the Night', 'You Belong to Me' y 'Cuts Like a Knife' prepararon el terreno para dos de los momentos más esperados. Primero llegó '(Everything I Do) I Do It for You', la balada que arrasó en las listas internacionales en 1991 y que sigue conservando intacta su capacidad de emocionar. Después, 'Summer of '69' convirtió el Movistar Arena en un gigantesco coro en el que miles de voces se unieron para celebrar uno de los himnos generacionales por excelencia del músico canadiense.

Todavía quedaba tiempo para 'Back to You' y para una pequeña sorpresa muy del gusto de sus seguidores españoles, una interpretación de 'Bésame Mucho' que Adams ha incorporado en varias de sus actuaciones en nuestro país. El cierre definitivo llegó con 'All for Love', la canción que grabó junto a Rod Stewart y Sting y que puso el broche de oro -con dedicatoria especial a Palestina- a una velada de más de dos horas. Bryan Adams sigue en plena forma. Y, visto lo visto, todavía queda mucho rock por delante.