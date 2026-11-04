Redacción Uppers 04 NOV 2026 - 13:38h.

'Love, Light and Peace' es la última grabación de estudio que la cantante de 'It's a Heartache' dejó antes de morir

'Total Eclipse of the Heart', la canción que nació para los vampiros, no para las radios

Compartir







La muerte de Bonnie Tyler fue una de las pérdidas más dolorosas que nos dejó el pasado verano. La inconfundible voz galesa, que durante décadas puso banda sonora a historias de amor y desamor con canciones tan inolvidables como 'Total Eclipse of the Heart' o 'It's a Heartache', fallecía a los 75 años. Su desaparición dejó un enorme vacío entre sus seguidores, que todavía tenían mucho que disfrutar de una artista que nunca quiso retirarse de la música.

Y precisamente cuando se acercan las primeras Navidades sin ella, resulta especialmente emotivo el anuncio de que Tyler regresará de manera póstuma con una canción navideña inédita, la última grabación de estudio que dejó antes de morir. Su título es 'Love, Light and Peace' y su publicación está prevista para el 13 de noviembre, permitiéndonos escuchar una vez más esa voz rasgada y poderosa que convirtió a la cantante en una de las figuras más reconocibles del pop-rock internacional.

No se trata de una grabación recuperada de hace décadas, ni de una interpretación antigua que hubiera permanecido olvidada en algún archivo, sino de uno de los últimos trabajos en los que estuvo involucrada la artista, que siguió acudiendo al estudio y preparando nuevas canciones hasta los últimos meses de su vida. La composición lleva la firma de Chrissie Hammond y Terry Britten, mientras que la producción corre a cargo del propio Britten junto a David Mackay, colaborador de larga trayectoria de Bonnie Tyler.

PUEDE INTERESARTE El último adiós a Bonnie Tyler: el funeral privado de su familia y el emotivo homenaje público ante cientos de fans en Gales

Un mensaje de amor, luz y paz

Como indica su nombre, la canción tiene un marcado espíritu navideño. Su mensaje gira en torno a tres deseos universales, el amor, la luz y la paz, con referencias a los cascabeles de los trineos y los ángeles. Una ambientación festiva que busca transmitir esperanza y buenos deseos en una época del año especialmente vinculada a los encuentros familiares y los recuerdos. Según ha avanzado el equipo de Tyler, la cantante se despide al final de la canción con una frase navideña totalmente improvisada dirigida a sus oyentes, "To all, goodnight", un pequeño gesto espontáneo que, después de su fallecimiento, adquiere un significado completamente diferente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La noticia del lanzamiento ha llegado acompañada de unas declaraciones especialmente emotivas de Robert Sullivan, con quien Bonnie Tyler compartió 53 años de matrimonio. "Ha sido un año desgarrador y la echo de menos todos los días", ha reconocido su viudo, que también ha querido destacar la extraordinaria dedicación de la cantante a su profesión. "Sé que querría que la gente escuchara esta última grabación y estoy muy orgulloso de todo lo que nos dejó", ha explicado.

Un adiós inesperado

Tyler falleció en julio de este año en un hospital de Portugal, donde residía y recibía tratamiento médico. Su muerte llegó después de varios meses de complicaciones de salud. La cantante había sido sometida a una intervención quirúrgica intestinal de urgencia en mayo. Tras la operación permaneció en coma inducido y posteriormente salió de ese estado, aunque continuó ingresada en cuidados intensivos y su recuperación avanzaba lentamente.

En junio, su familia y su equipo habían comunicado que la artista seguía muy enferma, aunque los médicos mantenían la esperanza de que pudiera recuperarse. Finalmente, el 9 de julio se hizo público su fallecimiento inesperado. La noticia provocó una oleada de mensajes de cariño y reconocimiento. No era para menos. Bonnie Tyler había construido una trayectoria de cinco décadas en la que consiguió convertir su voz en una auténtica seña de identidad.

Aunque muchos la asocian especialmente con los grandes éxitos de los años 70 y 80, Bonnie Tyler nunca dejó de trabajar. Su trayectoria incluyó 18 álbumes de estudio y una actividad que se prolongó hasta este mismo año, cuando llegó el sencillo 'Only Love', otro lanzamiento que demostraba que seguía teniendo ganas de grabar y compartir música con sus seguidores.