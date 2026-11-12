Delantal de día y auriculares de noche: la DJ profesional más longeva del mundo con 91 años

Redacción Uppers 12 NOV 2026 - 18:21h.

En 2018, el Guinness World Records le reconoció a los 83 años el premio por ser la DJ profesional de club más longeva del mundo

La DJ sueca de 81 años que conquista las discotecas pinchando a a ABBA, Gloria Gaynor y AC/DC

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Mientras la mayoría de las personas piensa en la jubilación al acercarse a los 70 años, para la japonesa Sumiko Iwamuro esa fue la edad en la que decidió emprender una segunda carrera profesional. Conocida hoy internacionalmente como DJ Sumirock, esta anciana marchosa se ha convertido en un símbolo de reinvención personal y en uno de los rostros más singulares de la música electrónica japonesa.

Nacida el 27 de enero de 1935, y a punto de cumplir 92 años, Iwamuro lleva décadas vinculada al restaurante familiar de Tokio, donde trabaja preparando gyozas, las populares empanadillas japonesas. Durante el día sigue dedicada a la cocina, una ocupación que ha marcado gran parte de su vida. Sin embargo, cuando cae la noche, cambia el delantal por los auriculares y se transforma en una veterana DJ capaz de compartir cabina con artistas varias generaciones más jóvenes.

A los 77 años decidió aprender a ser DJ

La música siempre estuvo presente en su vida. Su padre era batería de jazz y, durante la Segunda Guerra Mundial, escuchaba música extranjera a escondidas. Sin embargo, las circunstancias familiares la llevaron a centrarse en el negocio de restauración. Con apenas 19 años comenzó a cocinar gyozas y dedicó más de medio siglo al restaurante familiar, dejando en un segundo plano cualquier inquietud artística.

El punto de inflexión llegó muchos años después. Tras décadas al frente del establecimiento y después del fallecimiento de su marido, una experiencia inesperada cambió el rumbo de su vida. Durante una celebración familiar en la que se encargó de seleccionar la música, un productor francés elogió su criterio musical y la animó a explorar el mundo del DJing. Aquella sugerencia, que para muchos habría quedado en una simple anécdota, acabó convirtiéndose en el inicio de una nueva etapa.

Lejos de conformarse con una afición, Sumiko Iwamuro decidió formarse profesionalmente. A los 77 años se matriculó en una escuela de DJ de Tokio para aprender las técnicas de mezcla y el manejo de los platos. Durante aproximadamente un año compaginó las clases con su trabajo diario en el restaurante, robándole horas al sueño..

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Pero su esfuerzo pronto dio resultados. Bajo el nombre artístico de DJ Sumirock, una combinación de su nombre y apellido ideada por sus amigos, comenzó a actuar en clubes de la capital japonesa. Con el tiempo consiguió una residencia habitual en DecaBarZ, un conocido local del distrito de Shinjuku, uno de los principales centros de ocio nocturno de Tokio, también conocido ahora como Decabar Super (DecaBar S).

Lo que distingue a Sumirock no es únicamente su edad, sino también su propuesta musical. Sus sesiones se caracterizan por una mezcla ecléctica que combina techno, jazz, chanson francesa, música clásica y bandas sonoras de anime. Una selección poco convencional que refleja tanto sus influencias de juventud como su curiosidad por los sonidos contemporáneos.

La propia DJ ha comparado en varias ocasiones su faceta musical con la cocina. Según ha explicado, preparar gyozas para los clientes y pinchar música para una pista de baile tienen algo en común: la reacción del público es inmediata. En ambos casos, el éxito depende de conectar con quienes están al otro lado.

Su rutina continúa sorprendiendo. Durante el día sigue trabajando en el restaurante familiar atendiendo a los clientes y elaborando los platos de siempre. Por la noche actúa en clubes y eventos musicales, una actividad que la ha llevado no solo a diferentes escenarios de Japón, sino también a actuar fuera de su país, en ciudades como París y destinos de Nueva Zelanda.

Lejos de abandonar los platos con el paso de los años, Sumirock ha mantenido su actividad musical y sigue siendo una presencia habitual en DecaBarZ. Su historia ha dado la vuelta al mundo , al igual que su dedicación a la música, algo que le valió al cumplir 83 años ser considerada como la DJ profesional de club más longeva del mundo por los Guinness World Records.