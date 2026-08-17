Iria Sebastià Valencia, 17 AGO 2026 - 12:46h.

DJ Wade emociona a Cullera un año más uniendo la electrónica con la versión de 'El Fallero'

La cantante de Cullera Júlia Sapiña (JUVIKA) y la charanga local '8s i 9s' compartieron escenario ante miles de personas en un minuto y medio de pura intensidad

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El cariño del DJ sevillano Wade con "la terreta" volvió a sorprender a los asitentes del Medusa. Tras el éxito del año pasado con la versión del himno de Valencia, con la voz de Francisco, esta edición ha versionado el conocido pasodoble 'El Fallero', contando con artistas de la localidad del festival, Cullera.

El talento de casa

En esta ocasión, la mirada de Wade se fijó en el talento local. Desde el pasado mes de junio, la producción del festival se puso en contacto con la joven cantante cullerense Júlia Sapiña, conocida artísticamente como JUVIKA, para liderar la parte vocal del proyecto. Junto a ella, la charanga '8s i 9s', también del municipio, completó un cierre perfecto de la actuación del DJ. Tras una prueba de sonido marcada por el ajetreo de bailarines, managers y organización, llegó el momento de cruzar el pasillo hacia un escenario monumental que "sin duda imponía".

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JUVIKA explica, muy agradecida, la oportunidad brindada, pues afirma: "No había cantado delante de tantísimas personas, es una sensación de felicidad abrumadora y tanto charanga como yo, lo disfrutamos al máximo".

La puesta en escena debía estar a la altura y se cuidó cada detalle, incluido el vestuario de la cantante. JUVIKA lució el mismo atuendo utilizado en el videoclip de su canción "Xiqueta meua" inspirada en el pasodoble, un diseño elaborado por el alumnado de patronaje del Institut Ciutat de l'Aprenent.

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Emoción y gratitud

La cantante explica que desde detrás, la música y el ambiente de la gente no se esucha a penas. Frente a miles de personas llegadas de todas las partes del mundo y entre las que cuenta "habían caras conocidas de muchos vecinos", la actuación arrancó y el público cantó junto a ellos a viva voz.

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"Fue solo un minuto y medio que se nos hizo muy corto pero intenso"

Un recuerdo imborrable que Júlia asimiló horas después, ya como una espectadora más entre la multitud, con la euforia aún en el cuerpo por haber puesto voz al Medusa.