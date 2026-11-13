El Disseny Hub Barcelona repara una deuda histórica con una de las grandes diseñadoras de la alta costura española del siglo XX

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El vestido que Lola Flores lució en su boca con 'El Pescaílla' en 1957 es todavía recordado por romper el protocolo nupcial de la época y por reflejar con su apuesta a contracorriente la personalidad de 'La Faraona'. De lo que no tantos se acuerdan es que fue una creación de Asunción Bastida Pibernat, una de las grandes diseñadoras de la alta costura española del siglo XX. Una mujer que vistió a la estrellas de su época y que, sin embargo, no ha disfrutado del reconocimiento que merece. Ahora, el Disseny Hub Barcelona se propone reparar ese agravio con la primera exposición dedicada a su trayectoria.

La muestra recupera la figura de una creadora que supo construir una identidad propia en una época en la que la moda española buscaba hacerse un hueco más allá de nuestras fronteras. Vestidos, fotografías, documentos y otros materiales permiten descubrir tanto su talento como su papel en la historia de la moda.

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El vestido de chantilly gris perla de Lola de España en su boda, una elección poco convencional para una novia en unos años que en los que el blanco era prácticamente incuestionable, es la pieza que encabeza la muestra, cortesía de la familia Flores. La prenda representa la capacidad de la diseñadora para entender la moda como una forma de expresión, alejada de las convenciones cuando estas dejaban de tener sentido.

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Nacida en Barcelona en 1902, Bastida puso en marcha su casa de moda en 1926. Con determinación y una notable visión empresarial, consiguió convertirla en una de las firmas más importantes de Barcelona y Madrid. Su actividad también llegó a Sevilla y traspasó las fronteras españolas con presentaciones de colecciones en ciudades como Bruselas, Venecia, El Cairo y Nueva York.

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Su nombre compartió espacio con los de Cristóbal Balenciaga, Manuel Pertegaz y Pedro Rodríguez, entre otros grandes creadores. Pero ella era la única mujer en el núcleo más destacado de la alta costura de la época. De ahí que se la conozca como 'la Chanel española', con la que compartía una concepción moderna de la elegancia y una visión de la moda que iba más allá de vestir para una ocasión especial.

Bastida fue una adelantada a su tiempo. Impulsó el bikini, las líneas de boutique y el prèt-à-porter en España, contribuyendo a que la moda de calidad pudiera llegar a más mujeres sin depender exclusivamente de los encargos de la alta costura. Su prestigio fue tal que Christian Dior llegó a autorizarla para reproducir y firmar algunos de sus modelos.

Su universo no terminaba en los salones de alta costura. La diseñadora trabajó también para el cine y vistió a algunas de las grandes figuras femeninas de la época, desde Sara Montiel a Carmen Sevilla, pasando por Concha Piquer.

Más de 30 vestidos y una historia poco contada

La exposición del Disseny Hub barcelonés, titulada 'Asunción Bastida. Barcelona y la alta costura', reúne alrededor de 30 piezas textiles que permiten recorrer cinco décadas de creación. La selección se completa con fotografías de época, dibujos, figurines originales, revistas, publicidad, documentos y archivos audiovisuales.

El recorrido está organizado cronológicamente para mostrar cómo evolucionaron tanto el estilo de la diseñadora como la imagen de la mujer a lo largo del siglo XX. Porque observar sus vestidos también es asomarse a los cambios sociales, a las nuevas formas de entender la feminidad y a la incorporación progresiva de la mujer a otros espacios de la vida cotidiana.

Entre las piezas más interesantes figura un sari de seda natural de finales de los años 60, de un intenso azul que recuerda a los tejidos de Sonia Delaunay. También hay un vestido de cóctel de los años 50 confeccionado en tul de algodón flocado con chenilla y un diseño de inspiración charlestón que recupera la silueta fluida de los años 20. Los figurines originales permiten descubrir cómo nacían sus colecciones ante de convertirse en prendas.

Las mujeres que hicieron posible la moda

La exposición también reivindica a las mujeres que trabajaron al lado de Bastida y contribuyeron a construir su prestigio. Buena parte de la investigación que ha permitido organizarla procede del archivo personal de Viky Ballarín, una de las modelos de referencia de la diseñadora, que trabajó para ella durante más de décadas.

Su sobrina nieta, Laura Ballarín Bescós, periodista y comisaria de la muestra, descubrió después de su fallecimiento varias cajas con recuerdos familiares. Dentro había unas 600 fotografías de la época, prendas de la diseñadora y documentación que ha permitido reconstruir una parte de aquella historia.

La primera retrospectiva dedicada a Bastida llega en un momento simbólico. En 2026 se cumplen cien años del inicio de su actividad profesional en Barcelona. Una buena ocasión para recuperar el legado de una creadora que, pese a su importancia, había quedado en segundo plano frente a otros nombres más rutilantes. Se podrá visitar hasta el 14 de marzo de 2027.