El escritor británico Robert Macfarlane defiende que los ríos, montañas y bosques tengan derechos propios

Robert Macfarlane recibe el Premio Biophilia 2026 de la Fundación BBVA por su labor en defensa de la naturaleza

El autor defiende que la naturaleza no debe entenderse como un recurso al servicio del ser humano

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El escritor y profesor de la Universidad de Cambridge Robert Macfarlane ha recibido el Premio Biophilia 2026 de la Fundación BBVA por su defensa de los derechos de la naturaleza.

Macfarlane reivindica que espacios naturales como ríos, montañas y bosques tengan personalidad jurídica propia, para que puedan ser protegidos por la ley y defendidos ante los tribunales.

En España, el Mar Menor se convirtió en 2022, impulsado por un movimiento ciudadano, en el primer ecosistema de Europa con este reconocimiento.

El autor defiende que la naturaleza no debe entenderse como un recurso al servicio del ser humano, sino como parte esencial de la vida que merece protección. Una idea que ha difundido a través de sus libros, películas y proyectos educativos.