La relación se habría deteriorado a raíz del cambio de vida de Alves tras su salida de prisión

Alves ha mantenido una actividad pública alejada del fútbol profesional y centrada en la religión

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El exfutbolista Dani Alves y la modelo Joana Sanz habrían puesto fin a su matrimonio y estarían actualmente en trámites de divorcio, según ha adelantado el periodista Javi Hoyos en sus redes sociales. La información llega después de que el periodista mantuviera una conversación con la modelo, quien, según su relato, le habría explicado las razones del distanciamiento entre ambos.

La relación se habría deteriorado a raíz del cambio de vida de Alves tras su salida de prisión y el final de su proceso judicial. El exjugador ha adquirido en los últimos meses un creciente protagonismo como predicador evangélico y ha participado en diferentes actos religiosos, una dedicación que, según el periodista, habría terminado generando distancia dentro de la pareja.

"Todos hemos visto en los últimos tiempos los vídeos de Dani Alves como predicador. Pues bien, ahora al parecer está haciendo una gira por el mundo y esto le ha llevado a alejarse de ella y de su hija, y ella se siente sola", explica Hoyos.

Según el relato del periodista, la modelo no cuestionaría las creencias religiosas de Alves, sino la intensidad con la que estaría desarrollando actualmente esa faceta de su vida. "Ella me explica también que entiende perfectamente la fe de Dani Alves, que leyese la Biblia, que fuese a misa, pero que la manera en la que ahora mismo él está optando por entregar su vida a la religión le está separando de ella y de su hija", señala.

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Una relación marcada por el proceso judicial de Alves

Joana Sanz y Dani Alves retomaron su relación después de que el futbolista abandonara la prisión preventiva en marzo de 2024. La pareja había atravesado durante ese periodo uno de los momentos más complejos de su relación, después de que Alves fuera acusado de agresión sexual y condenado inicialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En marzo de 2025, el tribunal revocó aquella condena y decretó su absolución.

Desde entonces, Alves ha mantenido una actividad pública alejada del fútbol profesional y centrada en la religión. Su aparición en actos y encuentros como predicador evangélico se ha convertido en una de las principales facetas de su vida pública.

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Según Javi Hoyos, ese cambio habría terminado afectando a la relación. El periodista asegura que Sanz habría decidido poner fin al matrimonio después de considerar que la situación había llegado a un punto insostenible. "Ha dicho basta, esto se acaba aquí".

Por el momento, ni Joana Sanz ni Dani Alves han hecho público un comunicado conjunto sobre la ruptura. No obstante, Sanz sí ha reaccionado al vídeo publicado por Hoyos. La modelo ha dejado un comentario en la publicación del periodista en el que se puede leer: «El más respetuoso siempre», en referencia a Hoyos.