El letrado ejerció la defensa de Hugo Armando Carvajal Barrios, antiguo jefe de la inteligencia y la contrainteligencia militar de Venezuela

Por el momento se desconocen las causas de su muerte

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El abogado Nielson de Souza Vilela, ha aparecido muerto a primera hora de la mañana del jueves en el trastero del edificio de la Gran Vía donde residía, según ha adelantado en exclusiva 'The Objective'. Por el momento, se desconocen las causas de su muerte. El letrado ejerció la defensa de Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como el 'Pollo' Carvajal, antiguo jefe de la inteligencia y la contrainteligencia militar de Venezuela.

Carvajal dirigió durante años los servicios de inteligencia militar de Venezuela con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro. Estuvo preso en España entre 2021 y 2023, a la espera de ser entregado a Estados Unidos, y fue extraditado el 19 de julio de 2023 para responder ante un tribunal federal de Nueva York por el conocido como Cártel de los Soles.

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Poco antes de empezar el juicio se declaró culpable

El 25 de junio de 2025, pocos días antes de que empezara el juicio, se declaró culpable de los cuatro cargos que se le imputaban, entre ellos conspirar para introducir cocaína en Estados Unidos y participar en actividades de narcoterrorismo en beneficio de las FARC. La lectura de la sentencia estaba prevista para octubre de 2025, después para febrero de este año, y se ha aplazado sucesivamente.

'The Objective' cita fuentes del entorno de Carvajal que vinculan esos retrasos con la información que está dando a las autoridades estadounidenses, una colaboración que habría ganado importancia tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero. Según esas fuentes, Carvajal ya habría detallado cómo el régimen venezolano habría financiado a dirigentes y partidos de izquierda de distintos países, y esa información afectaría también a España.

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El medio recuerda que el 18 de marzo la agencia estadounidense Homeland Security Investigations entregó a la UDEF de la Policía Nacional el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes Rojas, antiguo accionista mayoritario de la aerolínea Plus Ultra.

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Según el medio, esas comunicaciones hacían referencia a gestiones para conseguir el rescate público de 53 millones de euros concedido por el Gobierno. La documentación se incorporó a las diligencias del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y fue uno de los elementos que sustentaron la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el 18 de mayo. Zapatero niega haber intervenido en el rescate.

Un caso que recuerda al ocurrido en julio de 2019

Fuentes del entorno han recordado que este caso es uno muy similar al que ocurrió en julio de 2019, cuando apar4eció muerto en Madrid Juan Carlos Márquez Cabrera, exalto cargo de PDVSA, días después de comprometerse a colaborar con la Audiencia Nacional en la investigación sobre los negocios del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo y su hijo Alejo.

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Su socio encontró el cadáver en una oficina de una nave industrial de San Sebastián de los Reyes. Según 'The Objective', Márquez había declarado durante horas ante el juez Santiago Pedraz, que le citó para continuar el lunes siguiente. La investigación trataba de aclarar el cobro de al menos 4,5 millones de euros de PDVSA por sociedades vinculadas al hijo de Morodo.

En diciembre de 2024, la Audiencia Nacional condenó a 10 meses de prisión a Raúl Morodo y a dos años a Alejo, tras un acuerdo con la Fiscalía por ocultar a Hacienda ingresos procedentes de la petrolera.