Las posibles causas de la caída de Microsoft

Un ejecutivo de Microsoft descarta un ataque cibernético detrás de caída global de sus servicios

Los mejores memes sobre la caída global de Microsoft y sus servicios, entre ellos Outlook y Teams, en pleno viernes laboral

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Microsoft está trabajando para corregir una caída masiva de algunos de sus servicios, entre los que se encuentran Teams, Outlook y su software de Inteligencia Artificial (IA), Copilot, al experimentar "problemas de conectividad", que de momento no está logrando resolver.

Los primeros reportes llegaron este jueves por la tarde a través del sitio web de monitorización Downdetector, con un pico de cerca de 140.000 personas informando sobre las incidencias que estaban afectando a Outlook, y con reportes en más de 70 países. Según Bloomberg, la caída acumula cerca de 200.000 reportes.

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De la carga elevada al ataque cibernético

Según la BBC, Microsoft ha informado de que la causa se debe a una "carga elevada" en su infraestructura. Bloomberg ha explicado que un proceso central de los servidores central de los servidores afectados se satura, lo que provoca que dejen de responder y se pierda capacidad. Además, otras tecnológicas como OpenAI y Anthropic están informando de problemas asociados al uso de la infraestructura de Microsoft para ser totalmente operativos.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, Charles Lamanna, descartó que la caída global de los servicios del gigante tecnológico haya sido causada por un ataque cibernético, mientras la compañía intenta recuperar este viernes la normalidad en sus operaciones. "Por ahora, puedo confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa o cibernética", escribió en X Lamanna, quien ocupa el cargo de vicepresidente de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, considerada la mayor empresa de software del mundo.

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En la misma publicación, lamentó las interrupciones que han afectado a servicios como el gestor de correo electrónico Outlook y la plataforma de videoconferencias Teams "en cualquier región" del mundo.

Los trabajos para restablecer el sistema

El gigante tecnológico ha ido detallando los pasos en los que avanzaban sus técnicos para intentar resolver la situación, que continúa investigando por el momento. "Estamos encontrando problemas con máquinas que se quedan bloqueadas en un estado defectuoso, lo que impide que nuestros cambios se sincronicen como se esperaba", indicó Microsoft.

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Aun así, ha detectado una "recuperación parcial" en las regiones donde ha aplicado las soluciones, aunque de momento esta no es sostenida y la compañía sigue trabajando en varios frentes para restablecer los servicios.