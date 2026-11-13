La Junta de Castilla y León ofrece hasta 900 euros a jóvenes de entre 18 y 30 años para obtener el permiso B de conducir, con ayudas que varían según la renta y pueden solicitarse hasta el 15 de enero de 2027

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Sacarse el carné de conducir puede suponer gastarse una importante cantidad de dinero para muchas personas. Entre la matrícula de la autoescuela, las clases teóricas, las prácticas y las tasas de la Dirección General de Tráfico (DGT), conseguir el permiso B puede convertirse en un esfuerzo económico considerable.

Para reducir parte de estos gastos, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas que permite recibir hasta 900 euros para obtener el permiso de conducir. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, cuenta con una dotación inicial de cuatro millones de euros y está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años. El objetivo de esta medida es facilitar la movilidad de la población joven, mejorar sus posibilidades de acceder al mercado laboral y favorecer que permanezcan en los municipios de la comunidad, especialmente en las zonas rurales, donde disponer de un vehículo puede resultar fundamental para desplazarse por motivos laborales, educativos o personales.

¿Quién puede solicitar las ayudas de hasta 900 euros para el carné de conducir?

No todas las personas pueden acceder a esta subvención. La convocatoria establece una serie de condiciones relacionadas con la edad, la residencia y la obtención del permiso de conducción.

En primer lugar, los solicitantes deben tener al menos 18 años y cumplir como máximo 30 años durante 2026. Además, deben residir y estar empadronados en algún municipio de Castilla y León, acreditando una antigüedad mínima de cinco años en el momento de obtener el permiso de conducir. Otro de los requisitos fundamentales es que los beneficiarios mantengan su empadronamiento en cualquier municipio de la comunidad durante, al menos, tres años ininterrumpidos desde la fecha de presentación de la solicitud. Se trata de una condición con la que el Ejecutivo autonómico pretende favorecer el arraigo de los jóvenes y evitar la pérdida de población.

Por otra parte, toda la formación necesaria para conseguir el permiso deberá haberse realizado en una o varias autoescuelas homologadas que dispongan de una sección abierta en Castilla y León. La convocatoria se limita al permiso de conducción de clase B, que permite conducir turismos. También será necesario que la fecha de expedición del permiso o, en su caso, la de aprobación del examen correspondiente se encuentre dentro del periodo subvencionable, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026. Los solicitantes deberán encontrarse, asimismo, al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

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¿Cuánto dinero se puede recibir según la renta familiar?

La cantidad que recibirá cada beneficiario no será la misma para todos. La Junta ha establecido cuatro tramos de ayudas que dependen de los ingresos de la unidad de convivencia, utilizando como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual de 2026, calculado a 14 pagas.

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De esta manera, los jóvenes pertenecientes a unidades de convivencia con rentas inferiores a 1,5 veces el IPREM podrán recibir hasta 900 euros. Para quienes se encuentren entre 1,5 y 2,5 veces este indicador, la subvención máxima será de 750 euros. En el siguiente tramo, con rentas iguales o superiores a 2,5 e inferiores a 3,5 veces el IPREM, la cantidad podrá alcanzar los 600 euros. Por último, las unidades de convivencia con ingresos iguales o superiores a 3,5 veces el IPREM podrán optar a una ayuda de hasta 450 euros.

La convocatoria también contempla un tratamiento específico para las familias numerosas. En estos casos, se aplicará un coeficiente reductor del 20% sobre el nivel de renta de las familias numerosas de categoría general y del 30% para las de categoría especial. Hay que tener en cuenta que estas cantidades son máximas y que la subvención nunca podrá superar el coste de los gastos que se hayan abonado y justificado correctamente. Además, se trata de un procedimiento de concurrencia competitiva, por lo que las solicitudes se ordenarán teniendo en cuenta la situación económica y tendrán prioridad aquellas unidades de convivencia con menores ingresos.

¿Qué gastos del carné de conducir cubre la subvención?

Las bases reguladoras incluyen diferentes conceptos relacionados directamente con la obtención del permiso de conducir. Entre los gastos subvencionables se encuentran la matrícula de la autoescuela, las clases teóricas y prácticas, así como las tasas de Tráfico necesarias para tramitar el permiso. También se incluyen los derechos de examen y la renovación de las tasas cuando sea necesario volver a presentarse a las pruebas.

Sin embargo, hay algunos gastos que quedan fuera de esta convocatoria. Es el caso de las pruebas médicas y psicotécnicas necesarias para obtener el permiso, así como de otros gastos de gestión y tramitación relacionados con la presentación de la propia solicitud de la subvención. Por tanto, los jóvenes deberán conservar los justificantes correspondientes para acreditar los importes que hayan pagado y poder optar a la cantidad que les corresponda según su situación económica.

¿Hasta cuándo se pueden solicitar las ayudas y cómo hacerlo?

El plazo de presentación de solicitudes comenzó el 1 de octubre de 2026 y permanecerá abierto hasta el 15 de enero de 2027. No obstante, hay que diferenciar entre el periodo para conseguir el permiso y el plazo administrativo para solicitar el dinero. Para entrar en esta convocatoria es imprescindible haber obtenido el permiso B entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026. Por tanto, no será suficiente con aprobar el examen después de esa última fecha, aunque todavía esté abierto el plazo administrativo de presentación.

Los interesados deberán cumplimentar el formulario disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León, a través de su portal oficial de tramitación. La documentación podrá presentarse electrónicamente o de forma presencial, una vez cumplimentado e impreso el formulario correspondiente. La Junta ha previsto una dotación inicial de cuatro millones de euros, con la que estima que podrán beneficiarse alrededor de 5.000 jóvenes. La financiación de esta convocatoria se hará efectiva con cargo al ejercicio presupuestario de 2027.

Otras comunidades autónomas también han ofrecido ayudas para sacarse el carné en 2026

Castilla y León no es la única Administración que ha impulsado iniciativas para reducir el coste del permiso de conducir. Durante 2026, Asturias, Andalucía y la Región de Murcia también han contado con programas de apoyo, aunque con importes, requisitos y procedimientos diferentes.

En el Principado de Asturias, el Instituto Asturiano de la Juventud convocó ayudas para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La subvención para los permisos B y B+E alcanzaba los 400 euros, mientras que para los permisos profesionales de camión (clase C) llegaba a los 1.000 euros y para los de autobús (clase D), a los 1.500 euros. Entre las condiciones figuraban llevar empadronado al menos un año en Asturias y estar inscrito en Garantía Juvenil. El plazo de presentación estuvo abierto entre el 4 de septiembre y el 2 de octubre de 2026, por lo que ya ha finalizado.

En Andalucía, el ejemplo de este año se encuentra en el Ayuntamiento de Málaga, que puso en marcha una nueva edición del programa 'Málaga Conduce'. La convocatoria de 2026 destinó 75.020 euros a repartir 682 ayudas de 110 euros entre jóvenes que hubieran obtenido cualquier tipo de permiso de conducir. Para acceder era necesario tener entre 18 y 35 años, estar empadronado en Málaga y haber conseguido el permiso entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de abril de 2026, por lo que el plazo ya ha finalizado. Por otra parte, la Junta de Andalucía ha iniciado los trámites para estudiar una futura línea autonómica de ayudas destinada a financiar la tasa del permiso B, aunque el documento publicado corresponde a una consulta pública previa y no a una convocatoria de subvenciones abierta.

Por último, la Región de Murcia también ha repartido ayudas para facilitar la obtención del carné. Según los datos publicados por el Gobierno regional en enero de 2026, un total de 1.237 jóvenes recibieron 400 euros cada uno, con una inversión de 494.800 euros. La iniciativa se articuló a través de 151 autoescuelas participantes y permitió sufragar gastos como la matrícula, la tasa del examen teórico y otros costes asociados a la obtención del permiso. En este caso, el procedimiento se dirigió a jóvenes nacidos o residentes en la Región de Murcia, de entre 18 y 40 años, y las ayudas se gestionaron a través de los centros de formación adheridos.