La viuda de Robert Enke habla por primera vez del suicido del futbolista: "No sé por qué, pero lo sabía"

Claudia Barraso 12 NOV 2026 - 19:38h.

Teresa Enke ha decidido romper su silencio y habla sobre su suicidio y el motivo por el que lo hizo

La anécdota de Jimmy, el bombero que corre para hablar de suicidio, en su última carrera: "Terminé llevándome algo mucho más valioso"

Compartir







Teresa Enke, la viuda del portero alemán Robert Enke, ha hablado por primera vez del día en el que el exjugador del Barcelona y del Tenerife se quitó la vida.

Para el podcast ‘¿Cómo estás? Con Robin Gosens’, confesó que los días anteriores de la tragedia ella no notó nada raro o alguna señal que le llevase a sospechar lo que iba a hacer su marido.

Antes de irse a dormir, su marido la abrazó, la besó y le dijo que le quería. “Yo también te quiero. “Yo también te quiero, cariño”, contesté. Dice que, aunque tenía el día libre, acudió a las instalaciones del Hannover 96, explicando que quería ponerse al día con las instalaciones. “Después, no volví a saber nada más”, dijo.

Ella estuvo esperando a su marido durante horas, pero se hizo de noche y de repente escuchó unas sirenas cerca de su casa, entonces “tuve un mal presentimiento”, sentencia.

Dice llamó a su representante, Jorg Neblung, que tampoco sabía nada de él, aunque pudo averiguar que ese día no tenían entrenamiento y fue cuando pensó que algo iba mal. Su representante le dijo que fuese a revisar por casa para saber si se había dejado algo y confiesa que en el dormitorio encontró una carta de despedida.

PUEDE INTERESARTE Rescatan a un abogado que amenazaba con arrojarse desde lo alto del edificio de la Ciudad de la Justicia de Murcia

Por qué ha decidido hablar ahora sobre su muerte

La mujer confiesa que cuando acudió hasta el lugar de los hechos, al principio no le dejaban pasar y en ese momento supo lo que había pasado, “todo fue como de película, era muy confusa”. En el podcast la viuda confesó que estaba “harta” de las mentiras que se había dicho del estado de salud de su marido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El futbolista había sufrido depresión durante años, pero la mantuvo oculta a los medios de comunicación. Robert Eneke había sufrido un duro golpe en su vida tras perder en 2006 a su hija Lara, debido a una cardiopatía.

Su mujer dice que nunca llegó a asimilar su muerte y aunque el fútbol le sirvió como válvula de escape, no logró resolver sus problemas psicológicos. Además, ha confesado que una vez encontró escrito en su tumba “Lara, papa ya viene” y que su madre le dijo que había sido ella, pero que sabía que mentía.